ABD Yüksek Mahkemesinin 9 yargıcından Breyer, yarın emekli olacak - Son Dakika
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ABD Yüksek Mahkemesinin 9 yargıcından Breyer, yarın emekli olacak

29.06.2022 19:44
ABD Yüksek Mahkemesinin 9 yargıcından Breyer, yarın emekli olacak

ABD Yüksek Mahkemesinin 9 yargıcından biri olan Stephen Breyer yarın emekli olacak.

ABD Yüksek Mahkemesinin 9 yargıcından biri olan Stephen Breyer yarın emekli olacak. Breyer'ın yerine "ülke tarihinin ilk siyahi kadın Yüksek Mahkeme yargıcı" Ketanji Brown Jackson geçecek.

ABD Başkanı Joe Biden'a gönderdiği mektupta Breyer, 28 yıllık görevinin ardından yarın resmi olarak Yüksek Mahkemeden emekli olacağını belirtti.

Breyer, "Anayasamızı ve hukukun üstünlüğünü korumak için yargıç olarak görev yapmak benim için çok büyük bir onurdu." ifadesini kullandı.

83 yaşındaki Breyer'dan boşalan koltuğa da Biden tarafından aday gösterilen ve Senatonun onayını alan Brown-Jackson oturacak. Brown-Jackson, "ülke tarihinde bu göreve gelen ilk siyahi kadın" olacak.

Ketanji Brown Jackson kimdir?

Son olarak Washington DC Temyiz Mahkemesi yargıçlığı yapan Jackson, 1970'te başkent Washington DC'de dünyaya geldi.

Harvard Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1996'da mezun olan Jackson, uzun süre hukuk alanında çeşitli görevlerde bulundu.

Jackson, yerine aday gösterildiği Breyer'ın da 1999'da bir yıl katipliğini yaptı. 2009'da dönemin ABD Başkanı Barack Obama tarafından "ABD Ceza Komisyonu" Başkan Yardımcılığına aday gösterilen Jackson, 2014'e kadar bu görevi yürüttü.

Biden tarafından 30 Mart 2021'de Washington DC Temyiz Mahkemesi yargıçlığına aday gösterilen Jackson, 17 Haziran 2021'den bu yana bu görevi yürütüyordu.

Biden'ın adayının, Yüksek Mahkemedeki 6 "muhafazakar" yargıca karşı 3 "liberal" yargıç dengesini değiştirmemesi bekleniyor.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

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