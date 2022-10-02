Abdest alacakmış gibi yapan hırsız askıdaki ceketten 10 bin dolar çaldı

Fatih Laleli Camii'ne ait şadırvanda meydana gelen olayda, yabancı uyruklu Shokhzod Z., şadırvanda abdest almak için ceketini duvardaki askılığa astı. O sırada şüpheli Erol T. de ceketini Shokhzod Z.'nin ceketinin üstüne astı ve perdeleme yaparak ceketin iç cebinde bulunan 10 bin doları çaldı.

CEKETİNİ ALIP KAÇTI

Abdest alacakmış gibi yapan Erol T., daha sonra ceketini alıp kaçtı. Polis ekipleri ihbar üzerine olayla ilgili inceleme başlattı.

HIRSIZLIK ANI KAMERAYA ANBEAN YANSIDI

İncelemeler sonucunda kimliği tespit edilen ve 24 ayrı suç kaydı bulunan Erol T. (51), Kartal'da yakalanarak gözaltına alındı. Yaşanan hırsızlık anı ise kameraya saniye saniye kaydedildi.