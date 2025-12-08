Abdest Alırken Kalp Krizi Geçirdi

ADANA'nın Karaisalı ilçesinde Aydın Konuk (43), akşam namazı için abdest aldığı sırada geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Olay ilçeye bağlı Kuzgun Mahallesi'nde meydana geldi. Geçimini küçükbaş hayvancılıkla sağlayan Aydın Konuk, akşam namazı için evinde abdest aldığı sırada aniden fenalaştı. Yakınlarının 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ambulansla hastaneye kaldırılan Konuk, doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı.