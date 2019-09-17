Abdullah Avcı Lens kararını verdi

Kara Kartal'ın Hollandalı kanat oyuncusu Jeremain Lens, Beşiktaş'ın Süper Lig'de oynadığı Gazişehir mücadelesinin kadrosuna dahil edilmemişti. TFF'nin, 'maç kadrosunda 12 yabancı bulunabilir' kuralına takılan tecrübeli futbolcu, UEFA Avrupa Ligi'nde perşembe günü Slovan Bratislava'yla oynanacak mücadelede takıma geri dönecek.



Yeni transfer Abdoulay Diaby'nin performansından memnun kalmayan teknik direktör Abdullah Avcı'nın, bu durumdan dolayı UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacakları Bratislava karşılaşmasında ilk 11'de sahaya Lens'i sürmeyi planladığı bildirildi.



Öte yandan hücum hattının diğer kanadında ise yine Kevin N'Koudou'nun görev yapması bekleniyor.