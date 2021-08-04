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Trabzonspor-Molde maçına doğru - Son Dakika

Trabzonspor-Molde maçına doğru

04.08.2021 19:10

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında yarın Norveç temsilcisi Molde'yi ağırlayacak Trabzonspor'un teknik direktörü Abdullah Avcı, "Sistemi ve organizasyonu olan bir takıma karşı oynayacağız.

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında yarın Norveç temsilcisi Molde'yi ağırlayacak Trabzonspor'un teknik direktörü Abdullah Avcı, "Sistemi ve organizasyonu olan bir takıma karşı oynayacağız. Biz bunu aklımızla, teknik kapasitemizle, bu hafta itibarıyla çalıştığımız oyun planlarının içinde topa sahip olarak, rakibi koşturarak ve sabırlı bir oyun oynayarak çözmeye çalışacağız." dedi.

Avcı, takım kaptanı Uğurcan Çakır ile karşılaşmanın oynanacağı Medical Park Stadı'nda basın toplantısı düzenledi.

Yaşanan orman yangınlarından duyduğu üzüntüyü dile getiren Avcı, "Ormanlarımızın, cennet köşelerimizin yanmasının bizi çok üzdüğünü paylaşmak istiyorum. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Yarın resmi olarak start vereceğimiz Avrupa kupalarında alacağımız sonuçların ülkeye moral olmasını arzu ediyoruz." diye konuştu.

Yarınki rakiplerini değerlendiren Avcı, "Şu ana kadar 18 resmi müsabaka yapan, son 8 senesinde Avrupa Ligi, geçen sene Şampiyonlar Ligi oynayan ve uzun zamandır bu liglerde bulunan, sistemi ve organizasyonu olan bir takıma karşı oynayacağız. Biz bunu aklımızla, teknik kapasitemizle, bu hafta itibarıyla çalıştığımız oyun planlarının içinde topa sahip olarak, rakibi koşturarak ve sabırlı bir oyun oynayarak çözmeye çalışacağız. Atak sonuçlandırmak çok önemli. Erken sonuçlandırmak çok önemli. Sahada da bunun pratiklerini yaptık, hücum organizasyonlarını da çalıştık. Bunun yarın karşılığını almak için mücadele edeceğiz ve alacağımızı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

"Trabzonspor'un olduğu her yerde yarış vardır." diyen Avcı, "Biz bu sene itibarıyla başlarken 50 resmi müsabaka planladık. Bunun içinde Avrupa, Türkiye Kupası ve ligimiz var." değerlendirmesinde bulundu.

Bir maçla bir sezonun değerlendirilemeyeceğini vurgulayan Avcı, "İyi bir başlangıç yapmak, ligde uzun vadede yarışırken çok hızlı adım atmanı ve mesafe kat etmeni sağlar. Üst üste çok maç da kazansak sabır, dalgalansa da yine sabır, oyunun içerisinde bunlar olacaktır. Buna cevap verecek iyi bir oyuncu grubu var. Umarım bunun karşılığını yarın alarak devam ederiz." şeklinde görüş belirtti.

Taraftarlardan destek isteyen Avcı, "Dün antrenman öncesi bunu oyuncularımla da paylaştım. Seyirci olmadan bile bu statta olmak çok önemli. Daha önce de bu statta olmuştum. Onların desteğini şimdiden hissediyoruz. Bizim fiziki olarak eksiğimizi, hızımızı da onlar tamamlayacak diye düşünüyorum. Bu takım iyi şeyler yapacak. Lütfen destek olsunlar." ifadelerini kullandı.

Avcı, Fode Koita'nın sağlık durumuyla ilgili soru üzerine, "Sağlık ekibi onunla ilgili açıklama yapar. Sağlıkla ilgili bilgileri onlardan alabilirsiniz ancak Koita yarın bizimle birlikte olmayacak." diye konuştu.

Transfer çalışmalarını da değerlendiren Avcı, şunları kaydetti:

"Gidenler var, gelenler var. Bunun üzerine de çalışıyoruz. Bugün geldiğimiz nokta, çok hızla gelişerek devam ediyoruz. Geçen seneden beri 16 oyuncu ayrılmış, 9 oyuncu kadroya katmışız. En son Ekuban ayrıldı. Mevkisel olarak oyun ve sahanın içerisinde oyuncu profiliyle ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Mevkiler olarak çok konuştuğumuz zaman çok aranmalar oluyor. Biz bununla ilgili çok sağlıklı bir şekilde, hızla da çalışıyoruz. Trabzonspor, sezon başı planlamasını çok iyi yapan bir kulüptür. Bazen fırsat transferleri çıkıyor, onları bekleyebiliriz. Ekuban ayrıldı, ona hayırlı olsun. Buraya hizmet etmiştir, faydalı olmuştur. Bir sene sonra mukavelesi bitecekti ve kulübe para kazandırmıştır ama zamanlaması yanlış olmuştur. Bunu da kendisiyle paylaştığım için burada paylaşıyorum."

Uğurcan Çakır: "Çok iyi bir kadromuz var"

Trabzonspor'un takım kaptanı Uğurcan Çakır, Molde karşısında kadro kalitelerini sahaya yansıtmak istediklerini söyledi.

"Çok iyi bir kadromuz var ama bunu sahaya yansıtmamız gerekiyor." diyen 25 yaşındaki file bekçisi, "Ben de üstüme düşen sorumlulukları alacağım. Her zaman Trabzonspor'un başarısı için mücadele ettim. Bugün de yine aynı şey için mücadele edeceğim. Çünkü burası benim yuvam. Bu takımın kaptanıyım. Şehre karşı, takımıma karşı sorumluluklarım var. Her zaman o konsantreyle devam etmeye çalışacağım. İnşallah öyle olur." şeklinde konuştu.

Hazırlıklar tamamlandı

Öte yandan bordo-mavili ekip, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmanla Molde maçının hazırlıklarını tamamladı.

Trabzonspor ile Molde, yarın saat 20.30'da Medical Park Stadı'nda karşılaşacak. Maçı, Almanya Futbol Federasyonundan Harm Osmers yönetecek.

Trabzonspor-Molde maçına doğru
Trabzonspor-Molde maçına doğru
Trabzonspor-Molde maçına doğru
Trabzonspor-Molde maçına doğru
Trabzonspor-Molde maçına doğru
Trabzonspor-Molde maçına doğru
Trabzonspor-Molde maçına doğru

Abdullah Avcı, Uğurcan Çakır, Trabzonspor, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Trabzonspor-Molde maçına doğru - Son Dakika Spor


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