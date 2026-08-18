Abdullah Gül sessizliğini bozdu! Erdoğan ve Bahçeli’ye tebrik - Son Dakika
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Abdullah Gül sessizliğini bozdu! Erdoğan ve Bahçeli’ye tebrik

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11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, yürürlüğe giren çerçeve yasayı Kürt meselesinin çözümünde “yeni bir kapı” olarak değerlendirdi. Atılan adımı “cesur” olarak nitelendiren Gül, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli başta olmak üzere siyasi liderleri ve sürece zemin hazırlayan devlet görevlilerini tebrik ederek, “İyi şeyler olacağına inancımı hep korudum” dedi.

Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Resmi Gazete'de yayımlanan ve Kürt meselesinin çözümüne yönelik hazırlanan çerçeve yasaya ilişkin sosyal medya hesabından dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Gül, X (Twitter) platformu üzerinden yaptığı paylaşımda, yasanın yürürlüğe girmesinin Cumhuriyet tarihinin en önemli sorunlarından birinin çözümünde yeni bir kapı araladığını vurguladı.

ERDOĞAN, BAHÇELİ VE DEVLET GÖREVLİLERİNE TEBRİK

Atılan bu adımı "cesur" olarak nitelendiren Abdullah Gül, sürecin mimarlarını açıkça tebrik etti. Gül, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Bu cesur adımı atan başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli olmak üzere, siyasi liderleri ve bu mutabakata arka planda zemin hazırlayan Devlet görevlilerini tebrik ederim."

"İYİ ŞEYLER OLACAĞINA İNANCIMI HEP KORUDUM"

Çerçeve yasanın tüm Türkiye için hayırlı olmasını dileyen 11. Cumhurbaşkanı Gül, sürece dair umudunu uzun süredir taşıdığını belirterek açıklamasını şu sözlerle sonlandırdı:

"İyi şeyler olacağına inancımı hep korudum."

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Son Dakika Gündem Abdullah Gül sessizliğini bozdu! Erdoğan ve Bahçeli’ye tebrik - Son Dakika

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SON DAKİKA: Abdullah Gül sessizliğini bozdu! Erdoğan ve Bahçeli’ye tebrik - Son Dakika
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