ABEL'den İTSO'ya özel indirim

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası, ABEL Koleji ile imzaladığı protokol çerçevesinde çalışanlarına ve yönetimine kayıt esnasında yüzde 10 indirim fırsatı sağladı.



İTSO binasında düzenlenen protokol törenine İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yavuz Uğurdağ, yönetim kurulu üyeleri, ABEL Koleji Kampüs Müdürü İsmail Hakkı Güvenç ve okul idarecileri iştirak etti. Güvenç, "ABEL Dershanesi adıyla 2005 yılında eğitim hayatına başlayan kurumumuz daha sonra Uğur Dershanesi olmuş, ardından ise dershanelerin okula dönüşmesiyle Mozaik Temel Lisesi ve Özel İnegöl Ortaokulu adlarını almıştır. Şu an ise ABEL Kolejleri Mozaik Yerleşkesi adı altında oluşumumuzu tamamlamış bulunmaktayız. Teknik Lise konusunda İnegöl'ün çok büyük bir eksikliği vardı. Bu tür Teknik Liseler OSB'lerde kurulduklarında devlet teşviki alıyorlar. Bütün özel okullarda teşvik kalkmışken Teknik Lisemize kaydolan her öğrenci teşvikle başlıyor. Eğitim ücretleri devlet tarafından karşılanıyor. Aynı zamanda Teknik Lisemiz mezun ettiği öğrencilere iş imkanı sağlıyor. Mezun olan her öğrenci işyeri açma belgesi alıyor ve ayrıca Europass belgesi alma hakkını kazanarak Avrupa Birliği ülkelerinde staj yapma şansı yakalayıp oralarda çalışma önceliği avantajını yakalıyorlar. En önemlisi ise üniversitelerimizde bulunan MTOK bölümleri bu tür Teknik Liselere kontenjan ayırıyor. İTSO çalışanları, stajyerleri ve yöneticilerine eğitim ücreti üzerinden yüzde 10 indirim sağlanacak. Protokolümüzün hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.



İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yavuz Uğurdağ ise, "Kaliteli ve tecrübeli bir ekipleri olduğunu görmekteyiz. Bugüne kadar İnegöl eğitimine yaptıkları katkıları biliyoruz ve bugünden sonra da aynı başarıyı geliştirerek sürdüreceklerine inanıyoruz. Bugün kurum yetkililerimizle bir araya gelerek bir protokol imzalıyoruz. Protokolümüzün her iki kuruma da hayırlar getirmesini temenni ediyorum" şeklinde konuştu.