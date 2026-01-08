Ablanın Silahı Genç Kızı Vurdu

HATAY'ın Samandağ ilçesinde tabancayla başından ağır yaralanan E.M. (17) isimli kızı, ablası E.M.'nin (19) vurduğu ortaya çıktı. Abla E.M. ile ona silah temin eden S.Y., D.S. ve M.Ç. gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde çok sayıda silah ele geçirildi.

Olay, dün sabaha karşı ilçeye bağlı Mağaracık Mahallesi'nde meydana geldi. Konteynerden silah sesi duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler, konteynerde E.M. isimli kızı, başından tabancayla vurulmuş halde buldu. Ağır yaralanan E.M., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan E.M.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili çalışma başlatan polis, E.M.'yi ablası E.M.'nin vurduğunu belirledi. Abla E.M. ile ona silah temin ettikleri belirlenen S.Y., D.S. ve M.Ç., adreslerine yapılan baskınlarla gözaltına alındı. Ekipler, olay yerine yaklaşık 200 metre uzaklıktaki tavuk kümesinde, olayda kullanıldığı değerlendirilen tabanca, şarjör ve mermi ele geçirdi. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise 1 Kalaşnikof marka uzun namlulu tüfek, bu silaha ait şarjör, 100 fişek, 3 tabanca, 4 av tüfeği, çok sayıda kartuş, 3 bıçak, 111 bin TL, 300 dolar, 123 gram esrar, esrar öğütücü aparat, hassas terazi, tüfek dürbünleri ve aparatlar ele geçirdi. Gözaltına alınan 4 şüphelinin işlemlerinin devam ettiği bildirildi.