Ablasının Vurduğu Eylül Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Ablasının Vurduğu Eylül Hayatını Kaybetti

13.01.2026 15:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'da ablası tarafından vurulan 17 yaşındaki Eylül Mengüllü, tedaviye rağmen 6 gün sonra yaşamını yitirdi.

1) ABLASININ VURDUĞU EYLÜL, YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ

HATAY'ın Samandağ ilçesinde psikolojik sorunları olduğu iddia edilen ablası E.M. (19) tarafından tabancayla başından vurulan Eylül Mengüllü (17), tedavi gördüğü hastanede 6 gün sonra hayatını kaybetti.

Olay, 7 Ocak'ta sabaha karşı ilçeye bağlı Mağaracık Mahallesi'nde meydana geldi. Konteynerden silah sesi duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler, konteynerde Eylül Mengüllü'yü başından tabancayla vurulmuş halde buldu. Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Mengüllü, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Olayla ilgili çalışma başlatan polis, Mengüllü'yü ablası E.M.'nin vurduğunu belirledi. E.M. ile ona silah temin ettikleri belirlenen S.Y., D.S. ve M.Ç., adreslerine yapılan baskınlarla gözaltına alındı. Ekipler, konteynere yaklaşık 200 metre uzaklıktaki tavuk kümesinde, olayda kullanıldığı belirlenen tabanca ile şarjör ve mermi ele geçirdi. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise 1 Kalaşnikof marka uzun namlulu tüfek, bu silaha ait şarjör, 100 mermi, 3 tabanca, 4 av tüfeği, çok sayıda kartuş, 3 bıçak, 111 bin TL, 300 dolar, 123 gram esrar, esrar öğütücü aparat, hassas terazi, tüfek dürbünleri ve aparatlar ele geçirdi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.M. ile ona silah temin eden S.Y., D.S. ve M.Ç., hakim karşısına çıktı. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen abla E.M.'nin Adana Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'ne yatırılmasına karar veren mahkeme, S.Y., D.S. ve M.Ç.'yi tutukladı.

Hastanede tedavisi süren Eylül Mengüllü, bu sabah doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Mengüllü'nün cenazesi otopsi için morga kaldırıldı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güncel, Hatay, Eylül, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ablasının Vurduğu Eylül Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran, ülkedeki protestolara destek veren ülkeler için harekete geçti İran, ülkedeki protestolara destek veren ülkeler için harekete geçti
Darwin Nunez, golcü arayan Fenerbahçe’ye önerildi Tedesco’dan anında cevap Darwin Nunez, golcü arayan Fenerbahçe'ye önerildi! Tedesco'dan anında cevap
Sonda tüpüne meyve suyu koyup dilencilik yapan şahıs yakalandı Sonda tüpüne meyve suyu koyup dilencilik yapan şahıs yakalandı
Mark Ruffalo’dan Altın Küre’de Trump’a sert çıkış: Dünyanın en kötü insanı Mark Ruffalo'dan Altın Küre'de Trump'a sert çıkış: Dünyanın en kötü insanı
Galatasaray’da 66 milyon euroluk dev kayıp Galatasaray'da 66 milyon euroluk dev kayıp
Münevver Karabulut’un ailesine yeni yılda acı haber: Amcası ve yengesi trafik kazasında hayatını kaybetti Münevver Karabulut'un ailesine yeni yılda acı haber: Amcası ve yengesi trafik kazasında hayatını kaybetti

18:10
Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu için ev hapsi talebi
Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu için ev hapsi talebi
17:57
ABD enflasyonu açıklandı, altın ve gümüş rekor kırdı
ABD enflasyonu açıklandı, altın ve gümüş rekor kırdı
17:48
ABD Başkanı Trump: İranlılar protestoya devam edin, yardım yolda
ABD Başkanı Trump: İranlılar protestoya devam edin, yardım yolda
17:44
Hükümlü çaycı olmasa, kadın hakim ölebilirdi
Hükümlü çaycı olmasa, kadın hakim ölebilirdi
16:43
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral’dan gümrük vergisi düzenlemesine tepki
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'dan gümrük vergisi düzenlemesine tepki
16:36
Karadeniz’de sıcak saatler: Yunanistan’a ait tankerler vuruldu
Karadeniz'de sıcak saatler: Yunanistan'a ait tankerler vuruldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2026 18:17:27. #7.11#
SON DAKİKA: Ablasının Vurduğu Eylül Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.