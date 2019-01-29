Son Dakika Haberleri: Abonelerin Dikkatine; Canlı Yayın Duyurusu

Abonelerin Dikkatine; Canlı Yayın Duyurusu

1 saat önce

ABONELERİN DİKKATİNE; CANLI YAYIN DUYURUSUDHA: Yalçın Menteş'in durumu ile ilgili hastaneden doktoru Tanju Ulufer açıklama yapıyor.

Abonelerin Dikkatine; Canlı Yayın Duyurusu, System.String[]
ABONELERİN DİKKATİNE; CANLI YAYIN DUYURUSU

DHA: Yalçın Menteş'in durumu ile ilgili hastaneden doktoru Tanju Ulufer açıklama yapıyor. Canlı yayındayız.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 04:49 Kaynak: DHA

DHA, Yalçın Menteş, Güncel
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