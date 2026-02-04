Abu Dabi'de Barış Müzakereleri Başladı

(ANKARA) - Rusya, Ukrayna ve ABD heyetleri, barış müzakerelerinin ikinci turu kapsamında Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de bir araya geldi. Taraflar arasında toprak konusundaki anlaşmazlıklar, çözümün önündeki en büyük engel olmaya devam ediyor.

Ukrayna Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Rüstem Umerov, üçlü görüşmelerin Abu Dabi'de başladığını doğruladı. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, görüşmelerin başlangıçta pazar günü yapılmasının planlandığını ancak takvimle ilgili bir sorun nedeniyle ertelendiğini söyledi.

Beyaz Saray, bugünkü görüşmelere ABD'li temsilciler Steve Witkoff ve Jared Kushner'ın görüşmelere katılacağını dün duyurdu. 23- 24 Ocak'ta düzenlenen önceki tur, ilk kez üçlü formatta gerçekleştirilmiş ve tüm taraflarca "yapıcı" görüşmeler olarak olarak nitelendirilmişti.

Rusya Varlık Fonu Başkanı ve müzakere heyeti üyesi Kirill Dmitriev, ABD'li yetkililerle görüşmek üzere cumartesi günü Florida'ya gitmişti. Dmitriev ve Witkoff görüşmelerin olumlu geçtiğini söylemişti.

Gündemde ne var?

İlk tur görüşmelerin ardından taraflar, toprak tavizleri konusunun barış anlaşmasının önündeki temel engel olmaya devam ettiğini kabul etmişti. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, bu konuyu "henüz aşamadığımız bir köprü" ifadeleriyle dile getirmiş, "tarafların bu konudaki görüşlerinin uzlaştırılmasına dönük dair aktif bir çalışma yürütüldüğünü" söylemişti.

Peskov, Rusya'dan BAE'ye giden heyetin "bir öncekiyle aynı" isimlerden oluştuğunu belirtti. İlk turda Rus heyetine, Rusya'nın askeri istihbarat şefi Igor Kostyukov liderlik etmiş, heyette bir dizi savunma yetkilisi de yer almıştı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ise Kiev'i görüşmelerde Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Umerov'un yanı sıra Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Kirill Budanov ve üst düzey askeri ve istihbarat yetkililerinin temsil edeceğini duyurdu.

Heyetlerin yapısı, görüşmelerin ağırlıklı olarak diplomatik konulardan ziyade güvenlik ve sahadaki askeri durum üzerine yoğunlaştığını gösteriyor.