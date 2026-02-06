Abu Dabi'de Üçlü Görüşmeler

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Rusya, Ukrayna ve ABD'li heyetlerin katılımı ile Abu Dabi'de yapılan üçlü görüşmelere değinerek, "Çalışmalar iki gündür devam ediyor. Yapıcıydı ama aynı zamanda çok zordu. Devam edecek "dedi.

Ukrayna'da barış arayışları çerçevesinde Rusya, Ukrayna ve ABD'li heyetlerin katılımı ile yapılan üçlü görüşmelerin 4-5 Şubat'ta Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de gerçekleştirilmişti. Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Abu Dabi'de gerçekleştirilen üçlü görüşmelere değinerek, görüşmeleri "yapıcı ve karmaşık" olarak tanımladı. "Çalışmalar devam ediyor" diyen Peskov, "Çalışmalar iki gündür devam ediyor. Yapıcıydı ama aynı zamanda çok zordu. Devam edecek" ifadelerini kullandı.

Rusya, Ukrayna ve ABD'li heyetlerin gerçekleştirdiği üçlü görüşmelerin ikinci turu Abu Dabi'de gerçekleştirilmişti. ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff görüşmelerin ardından yaptığı açıklamada Ukrayna ve Rusya müzakere ekiplerinin 314 savaş esirinin değişimi üzerinde anlaşma sağladığını duyurmuştu.

Üçlü görüşmelerin ilk turu ise 23-24 Ocak'ta Abu Dabi'de gerçekleştirilmişti. - MOSKOVA