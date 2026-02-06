Abu Dabi'de Üçlü Görüşmeler - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Abu Dabi'de Üçlü Görüşmeler

06.02.2026 16:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rusya, Ukrayna ve ABD heyetleri, Abu Dabi'deki müzakerelerde yapıcı ama zor bir süreç yürütüyor.

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Rusya, Ukrayna ve ABD'li heyetlerin katılımı ile Abu Dabi'de yapılan üçlü görüşmelere değinerek, "Çalışmalar iki gündür devam ediyor. Yapıcıydı ama aynı zamanda çok zordu. Devam edecek "dedi.

Ukrayna'da barış arayışları çerçevesinde Rusya, Ukrayna ve ABD'li heyetlerin katılımı ile yapılan üçlü görüşmelerin 4-5 Şubat'ta Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de gerçekleştirilmişti. Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Abu Dabi'de gerçekleştirilen üçlü görüşmelere değinerek, görüşmeleri "yapıcı ve karmaşık" olarak tanımladı. "Çalışmalar devam ediyor" diyen Peskov, "Çalışmalar iki gündür devam ediyor. Yapıcıydı ama aynı zamanda çok zordu. Devam edecek" ifadelerini kullandı.

Rusya, Ukrayna ve ABD'li heyetlerin gerçekleştirdiği üçlü görüşmelerin ikinci turu Abu Dabi'de gerçekleştirilmişti. ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff görüşmelerin ardından yaptığı açıklamada Ukrayna ve Rusya müzakere ekiplerinin 314 savaş esirinin değişimi üzerinde anlaşma sağladığını duyurmuştu.

Üçlü görüşmelerin ilk turu ise 23-24 Ocak'ta Abu Dabi'de gerçekleştirilmişti. - MOSKOVA

Kaynak: İHA

Diplomasi, Politika, Güvenlik, Ukrayna, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Politika Abu Dabi'de Üçlü Görüşmeler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hatay’da duygulandıran buluşma Depremzede Beliz, 3 yıldır sakladığı emanetin sahibiyle bir araya geldi Hatay'da duygulandıran buluşma! Depremzede Beliz, 3 yıldır sakladığı emanetin sahibiyle bir araya geldi
Kızlar arasındaki kavga kanlı bitti Sebebi akılalmaz Kızlar arasındaki kavga kanlı bitti! Sebebi akılalmaz
Eski eşini pompalı tüfekle öldüren caniye ağırlaştırılmış müebbet Eski eşini pompalı tüfekle öldüren caniye ağırlaştırılmış müebbet
Tecavüze uğrayan eşek ve yavrusu koruma altına alındı Tecavüze uğrayan eşek ve yavrusu koruma altına alındı
Beşiktaş, Agbadou transferinde mutlu sona ulaştı Beşiktaş, Agbadou transferinde mutlu sona ulaştı
Galatasaray, Sacha Boey’i KAP’a bildirdi İşte transferin maliyeti Galatasaray, Sacha Boey'i KAP'a bildirdi! İşte transferin maliyeti

17:23
Trafik kanunu sil baştan: Bunu yapan artık 5 bin lira ceza ödeyecek
Trafik kanunu sil baştan: Bunu yapan artık 5 bin lira ceza ödeyecek
16:40
ABD-İran müzakerelerinde ilk görüşme sona erdi
ABD-İran müzakerelerinde ilk görüşme sona erdi
16:38
Süper Lig’de görülmemiş olay Zirveye oynayan takım transfer yaptı, nereden geldiği bilinmiyor
Süper Lig'de görülmemiş olay! Zirveye oynayan takım transfer yaptı, nereden geldiği bilinmiyor
16:32
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunların bitmez dediği evler burada
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunların bitmez dediği evler burada
16:30
Süper Lig ekibi durdu durdu son gün 4 bomba birden patlattı
Süper Lig ekibi durdu durdu son gün 4 bomba birden patlattı
16:19
Erzincan depremi sonrası Naci Görür’den endişelendiren sözler
Erzincan depremi sonrası Naci Görür'den endişelendiren sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2026 17:34:39. #7.11#
SON DAKİKA: Abu Dabi'de Üçlü Görüşmeler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.