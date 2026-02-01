Abu Dabi'de Üçlü Müzakereler Devam Ediyor - Son Dakika
Abu Dabi'de Üçlü Müzakereler Devam Ediyor

01.02.2026 14:21
Zelenskiy, Ukrayna, ABD ve Rusya arasındaki müzakerelerin 4-5 Şubat'ta Abu Dabi'de süreceğini açıkladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya ile ABD ve Ukrayna arasındaki üçlü müzakerelerin Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de 4 ve 5 Şubat'ta devam edeceğini bildirdi.

Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, savaşın sona erdirilmesi yönünde yürütülen görüşmeler hakkında Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov'dan bilgi aldığını belirtti.

Ukrayna ile ABD ve Rusya arasında BAE'nin başkenti Abu Dabi'de 4 ile 5 Şubat'ta üçlü müzakerelerin devam edeceğini aktaran Zelenskiy, "Ukrayna, esaslı bir görüşmeye hazır. Biz, savaşın gerçek ve onurlu şekilde sona ermesine bizi yaklaştıracak bir sonuçla ilgileniyoruz." ifadesini kullandı.

Üçlü müzakerelerin tarihi değişmişti

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy 26 Ocak'ta yaptığı açıklamada, ABD, Ukrayna ve Rusya arasındaki üçlü müzakerelerin 1 Şubat'ta devam edeceğini bildirmişti.

Zelenskiy, 30 Ocak'ta düzenlediği basın toplantısında yaptığı konuşmada ise üçlü müzakerelerin tarihi ve yerinin değişebileceğini belirterek, "Ancak toplantıların tarihi veya yeri değişebilir çünkü bizim görüşümüze göre, Amerika ve İran arasında bir şeyler oluyor. Bu konular muhtemelen tarihi de etkileyebilir." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Rusya, Ukrayna ve ABD arasındaki üçlü müzakereler Abu Dabi'de 23-24 Ocak'ta yapılmıştı.

Kaynak: AA

