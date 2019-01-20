Aç Kalan Tilki Köye İndi
48 dakika önce
Sivas'ta kış şartlarının sert geçmesi ile aç kalan yabani hayvanlar yemek bulabilmek için yerleşim yerlerine dadandı.
Sivas
'ta kış şartlarının sert geçmesi ile aç kalan yabani hayvanlar yemek bulabilmek için yerleşim yerlerine dadandı.
Sivas'ta son yılların en sert kış mevsimi yaşanırken tüm Sivas karla kaplandı. Yer yer kar kalınlığı 1 metreyi aşarken yiyecek bulmakta güçlük çeken yabani hayvanlar yerleşim yerlerine dadandı. Yiyecek bulmak için domuz ve kurtların köylere kadar girdiği belirtildi.
Sivas'ın Hafik
İlçesi Öreğil köyünde yiyecek bulmak için köye dadanan bir tilki, Ali Bağlama
isimli köy sakinin evinin çevresine yerleştirdiği güvenlik kameralarına katıldı. Görüntülerde aç tikli yiyecek bulabilmek için evin çevresinde dolanıyor. - SİVAS
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Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 08:30 Kaynak: İHA
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