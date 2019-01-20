Son Dakika Haberleri: Aç Kalan Tilki Köye İndi

Aç Kalan Tilki Köye İndi

48 dakika önce

Sivas'ta kış şartlarının sert geçmesi ile aç kalan yabani hayvanlar yemek bulabilmek için yerleşim yerlerine dadandı.

Aç Kalan Tilki Köye İndi, System.String[]
Sivas'ta kış şartlarının sert geçmesi ile aç kalan yabani hayvanlar yemek bulabilmek için yerleşim yerlerine dadandı.

Sivas'ta son yılların en sert kış mevsimi yaşanırken tüm Sivas karla kaplandı. Yer yer kar kalınlığı 1 metreyi aşarken yiyecek bulmakta güçlük çeken yabani hayvanlar yerleşim yerlerine dadandı. Yiyecek bulmak için domuz ve kurtların köylere kadar girdiği belirtildi.

Sivas'ın Hafik İlçesi Öreğil köyünde yiyecek bulmak için köye dadanan bir tilki, Ali Bağlama isimli köy sakinin evinin çevresine yerleştirdiği güvenlik kameralarına katıldı. Görüntülerde aç tikli yiyecek bulabilmek için evin çevresinde dolanıyor. - SİVAS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 08:30 Kaynak: İHA

Sivas, Güncel
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