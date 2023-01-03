Kangalların bulunduğu yerleşim yerine inen kurt bedelini ağır ödedi - Son Dakika
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Kangalların bulunduğu yerleşim yerine inen kurt bedelini ağır ödedi

03.01.2023 16:24

Aç kaldığı için yemek arayışında olan ve yerleşim yerine inen kurt, kangal köpeklerinin hışmına uğradı. Kaydedilen görüntülerde kurdun çaresizliği gözler önüne serildi. Video kısa sürede sosyal medyada en çok izlenenler arasına girdi.

Kangallar ile kurtların mücadeleleri yıllardan beridir süregeliyor. Sosyal medyada paylaşılan son görüntüde aç kaldığı için yerleşim yerine inen kurdun, kangallar tarafından yakalandığı görülüyor.

O anlar köpeklerin sahibi tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Görüntüde köpeklerin arasında kalan kurdun çaresizliği gözler önüne serildi. Video kısa sürede sosyal medyada en çok izlenenler arasına girdi.

Bazı sosyal medya kullanıcıları köpeklere övgüler dizerken bazı sosyal medya kullanıcıları da o anları kayda alan kişiye duruma müdahale etmediği için tepki gösterdi.

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Kangal, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Kangalların bulunduğu yerleşim yerine inen kurt bedelini ağır ödedi - Son Dakika
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