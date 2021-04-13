Acı hikayeleri Yeşilçam senaryolarını aratmadı! Koca şiddetinden kaçan kadın, aynı kaderi paylaşan hemcinsine evini açtı - Son Dakika

Acı hikayeleri Yeşilçam senaryolarını aratmadı! Koca şiddetinden kaçan kadın, aynı kaderi paylaşan hemcinsine evini açtı

13.04.2021 14:06

Gaziantep'te yağmurlu bir günde kapısı çalınan Safiye Şimşek, kendisine sığınan talihsiz kadının hikayesini duyunca yardımına koştu. Şimşek, kendisi gibi koca şiddetinden kaçan kadına ve bebeğine sahip çıkıp, kendi ailesine bile yetmeyen evinin bir odasını şiddet mağduru kadın ve bebeği ile paylaştı. İki kadının bu hikayesi adeta Yeşilçam filmlerini aratmadı.

İki kadının acı dolu hikayesi, harabeye dönmüş bir evde kesişti. Önce 31 yaşındaki Safiye Şimşek her gün dayanılmaz hale gelen şiddetten 4 çocuğuyla kaçarak kurtuldu. İmkansızlıklar içinde çocuklarına bakan Şimşek, çöpten topladığı hurdaları satarak evine ekmek götürüyor. 5 yıldır rutubetli köhne bir evde yaşayan Şimşek, onca zorluğa rağmen, kendisi gibi koca şiddetinden kaçan Hatice ve bebeğine de sahip çıktı.

Eşinin kötü huyları olduğu için dayanamayıp boşandığını belirten Şimşek kapısına gelen Hatice'ye, hikayesini kendisine benzettiği için daha çok sahip çıktığını söyledi.

"YAĞMURLU BİR GÜNDE KAPIMI ÇALDI"

Elinden geldiğince misafirlerine baktığını ifade eden Şimşek, "Hatice yağmurlu bir günde buraya geldi, sabah saatleriydi. Yapamamış ablasının, eniştesinin yanında. Günümüzde kolay değil geçinmek zaten çok zor mamasıydı, beziydi yetişememiş. Yanıma geldi burada kalmak istedi, ben bunu asla geri çeviremezdim. Kucağında küçük bir çocuk, kendisi astım hastası nefes almakta zorlanıyor, bebek sürekli hasta aşırı bakımsızlık var yani kolay değil bunları dışarıya atmak. Elimden geldiğince maması, sütü, bezi, üstü başı eski getiriyorum, yeniyi alamıyorum hurdadan ne bulursam o. Hatice de öyle benim çocuklarım da öyle giyiniyor" şeklinde konuştu.

İki kadının Yeşilçam filmlerini aratmayan hikayesi! Koca şiddetinden kaçtı, aynı kaderi yaşayan hemcinsine de yuvasını açtı

"SADECE HATİCE VE BEBEĞİ İÇİN YARDIM İSTİYORUM"

Batu bebek için endişelendiğini kaydeden Safiye Şimşek, "Ben kendime değil sadece Hatice ve bebeği için yardım istiyorum. Ben Allah'a çok şükür ediyorum. Az da olsa, çok da olsa yeni değil, eski de olsa Allah'a çok şükür geçiniyoruz. Kendim de onu gördüm. Ben bir anneyim, bebek kucağında ağlıyor, bebeği aç. Bebeğine nişasta vermek zorunda kalmış, korkudan sütü kesilmiş. Ben onları bu şekilde dışarıya atamazdım. Hurdadan ben günde 15-20 lira kazanıyorum. Bunların içinde elektriğimi, suyumu, kiramı veriyorum, çocuklarıma bakıyorum, 3 tane çocuk okutuyorum. Batu bebeğin adı ve Batu bana fazla gelmiyor. Allah bunun için beni mükafatlandıracak inanıyorum ben buna" ifadelerini kullandı.

İki kadının Yeşilçam filmlerini aratmayan hikayesi! Koca şiddetinden kaçtı, aynı kaderi yaşayan hemcinsine de yuvasını açtı

"ZORLA UYUŞTURUCU VERMEYE ÇALIŞTI"

Koca şiddetinden kaçarak Safiye Şimşek'in yanına sığınan 6 çocuk annesi 33 yaşındaki Hatice Çimen, gözyaşları içinde yaşadıklarını anlattı. Eşinin kendisine son olarak uyuşturucu vermeye çalıştığı için evden kaçtığını kaydeden talihsiz kadın, "Eşim son çocuğumda uyuşturucu maddeden cezaevine girdi çıktı. Bu sırada bana madde ikram etti, içeceksin dedi, itiraz edince bıçak çekip kovaladı. Bu sırada dışarda doğum yaptım, çocuğum 3 hafta erken doğunca hastaneye küvöze aldılar. Hastaneden sonra eniştemin yanına yerleştim ama burada da eşim tacizde bulundu, eniştem de yapamadı bana bakamadı. Ben de Allah için geldim bu kadının yanına sığındım. Bu kadında nereye kadar bakacak bilemiyorum. Ben devletime sesleniyorum bana, çocuğuma ve anneme sığınacak yer versinler. Bakanımız yok, annem kalp hastası. Sığınacak yerim bir Allah, birde devletimdir" dedi.

"SENİ VE O ÇOCUĞU VURACAĞIM" TEHDİDİ

Sürekli şiddet gördüğünü ifade eden Çimen, "Dövüyordu, nefes aldırmıyordu, evin içi kötüydü harabe gibi yerde oturdum. Bana ağza alınmayacak kelimeler kullandı. Şu anda sağı solu arayıp bana haber salıyor. Vuracağım ben onu, o çocuğu da vuracağım diyor, bende korkumda dışarı çıkamıyorum. 6 çocuğumdan 5'i babasında alamadım; çünkü benim kalacak yerim yok ki o çocuklarımı alayım. Bir bunu yanıma aldım bana ihtiyacı var mecbur" diye konuştu.

Harabe bir evde hayatları kesişen Hatice Çimen ve Safiye Şimşek kendileri içinde değil, çocukları için kaygılandıklarını ifade etti.

Acı hikayeleri Yeşilçam senaryolarını aratmadı! Koca şiddetinden kaçan kadın, aynı kaderi paylaşan hemcinsine evini açtı

Hatice Çimen, Uyuşturucu, Mevla, 3. Sayfa, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: SonDakika.com

Son Dakika 3. Sayfa Acı hikayeleri Yeşilçam senaryolarını aratmadı! Koca şiddetinden kaçan kadın, aynı kaderi paylaşan hemcinsine evini açtı - Son Dakika


YORUMLAR (6)
  • Mahiye Tezbaşaran: Yardımcı olmak isterim. Bebeğiyle çalılıp yatılı kalabileceği bir İşte veririm iletişin numarası verirseniz. Kendi parasını kendi kazanır. Kendi kurulu düzeninde yaşar. Yoksa dışardan maddi yardımlarla nereye kadar. Kendi ayakları üzerinde durması gerekir. Her kadın ev işinden anlar yalnız bir yaşlının yanında kızı gibi yaşayıp yardımcı olup ayrıca kendi parasını kazanabilir Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • Garip bir yolcu : Gaziantep büyükşehir belediye başkanı fatma şahin e iletin yardım eder diye düşünüyorum Cevap Yaz 5 1 Yayından Kaldır
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