Acı Kaza: Burak Gökhan Toprağa Verildi

Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde 4 aracın karıştığı kazada hayatını kaybeden Burak Gökhan'ın cenazesi, Kaynarca ilçesinde toprağa verildi.

Otoyolun Ankara istikameti Sapanca kesiminde dün 4 aracın karıştığı, 27 kişinin yaralandığı kazada yaşamını yitiren Gökhan'ın (27) cenazesi, yakınlarınca hastane morgundan alınarak Kaynarca Merkez Camisi'ne getirildi.

Gökhan'ın ailesi, burada taziyeleri kabul etti.

Gökhan'ın cenazesi, ikindi vakti kılınan namazın ardından mahalle kabristanlığına defnedildi.

Cenaze törenine, Gökhan'ın ailesi ile yakınlarının yanı sıra Kaynarca Belediye Başkanı Kadir Yazgan ve yardımcısı Bertu Yıldız, meclis üyeleri, kazaya karışan otobüs firmasının yetkilileri ve vatandaşlar katıldı.

Öte yandan, Gökhan'ın geçen yıl ağustos ayında evlendiği öğrenildi.