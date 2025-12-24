Acıbadem, AFCON 2025'in Resmi Sağlık Tedarikçisi - Son Dakika
Acıbadem, AFCON 2025'in Resmi Sağlık Tedarikçisi

Acıbadem, AFCON 2025\'in Resmi Sağlık Tedarikçisi
24.12.2025 17:01
Acıbadem Sağlık Grubu, AFCON 2025'te sporcu sağlığı desteği sağlayacak.

Acıbadem Sağlık Grubu, Afrika'nın en prestijli futbol organizasyonu olan TotalEnergies Afrika Uluslar Kupası 2025'in (AFCON 2025) resmi sağlık tedarikçisi oldu.

Afrika Uluslar Kupası'nın 35.'si 21 Aralık 2025 - 18 Ocak 2026 tarihleri arasında Fas'ta düzenleniyor. Toplam 24 milli takımın şampiyonluk için mücadele edeceği turnuvada karşılaşmalar, 6 şehirde yer alan 9 stadyumda oynanıyor. AFCON 2025'in dünya genelinde milyonlarca futbolseverin ilgisini çekmesi beklenirken; organizasyon sportif rekabetin yanı sıra küresel etkisiyle de öne çıkıyor.

Uluslararası standartlarda sporcu sağlığı desteği

Sporcu sağlığı alanındaki özellikli hizmetleriyle tanınan ve Türkiye'nin ilk ve tek FIFA akreditasyona sahip Sporcu Sağlığı Merkezi'ni bünyesinde barındıran Acıbadem Sağlık Grubu, AFCON 2025 boyunca sağlık hizmeti desteği sunacak.

Anlaşma kapsamında, turnuva sırasında sakatlanan ve tedavisine Türkiye'de devam etmeyi tercih eden sporcuların tıbbi tedavilerinden de Acıbadem sorumlu olacak. Sporcular, Acıbadem'in ileri tıbbi altyapısından ve uluslararası standartlarda sunulan sağlık hizmetlerinden faydalanacak.

Küresel spor organizasyonlarının güçlü sağlık partneri

Büyük uluslararası spor organizasyonlarındaki güçlü deneyimiyle Acıbadem Sağlık Grubu, AFCON 2025 işbirliğiyle sporcu sağlığı alanındaki uzmanlığını küresel ölçekte bir kez daha sergilemeyi ve Afrika futbolunun gelişimine katkı sunmayı hedefliyor.

İşbirliği anlaşması; Fas'ın Rabat kentinde, CAF Genel Sekreteri Veron Mosengo-Omba ile Acıbadem Sağlık Grubu Spor Sponsorlukları Koordinatörü Doç. Dr. Çağrı İlk arasında imzalandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Futbol, Spor, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
