Açık otellerde sonbahar yüzde 44,9 dolulukla başladı - Son Dakika

Açık otellerde sonbahar yüzde 44,9 dolulukla başladı

30.10.2020 11:24
Açık otellerde sonbahar yüzde 44,9 dolulukla başladı, System.String[]

Açık olan otellerden sağlanan verilere göre Eylül 2020'de Türkiye'nin otel doluluklarının 2019 yılının aynı ayına göre yüzde 39,6 azalarak ortalama yüzde 44,9 oldu.

Açık olan otellerden sağlanan verilere göre Eylül 2020'de Türkiye'nin otel doluluklarının 2019 yılının aynı ayına göre yüzde 39,6 azalarak ortalama yüzde 44,9 oldu. Antalya'da Eylül 2020 otel dolulukları bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 23,2 azalarak yüzde 60,5 oldu. Ortalama günlük satılan oda bedeli 138,3 euro ile Eylül 2019'a göre yüzde 39,7 arttı.

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB), Eylül 2020'ye ilişkin konaklama sektörü doluluk oranlarını açıkladı. Türkiye genelinde otellerin önemli bir bölümü pandemi nedeniyle verdikleri molaya devam ederken, açık olan otellerden sağlanan verilere göre ise Eylül 2020'de Türkiye'nin otel dolulukları 2019'un aynı ayına göre yüzde 39,6 azalarak ortalama yüzde 44,9 oldu. Dünya çapında veri ve analiz şirketinin TÜROB için hazırladığı 'Eylül 2020 Ülke Performans Raporu'na göre, eylül ayında ortalama günlük satılan oda bedeli (ADR) yüzde 4,8 artışla 87,2 euro olarak gerçekleşti. Konaklamada en önemli gelir kalemi olarak kabul edilen toplam oda sayısı üzerinden odabaşı elde edilen gelirler (RevPAR) ise yüzde 36,8 düşüşle 39,1 euroya geriledi Türkiye'nin Ocak-Eylül 2020 dönemini kapsayan 9 ayda ise ortalama doluluk oranı yüzde 47,8 düşüşle yüzde 35,4, günlük satılan oda bedeli yüzde 9 düşüşle 72,0 euro, oda başı elde edilen gelir yüzde 52,5 düşüşle 25,4 euro oldu.

İstanbul hala ekside

İstanbul'un Eylül 2019'da yüzde 80,7 olan doluluk oranı, Eylül 2020'de yüzde 45,3 azalarak, yüzde 44,1 olarak ölçüldü. İstanbul'da ortalama günlük satılan oda bedeli 88,6 euro ile Eylül 2019'a göre yüzde 7,6 düştü. Odabaşı elde edilen gelirler ise geçen yıla oranla yüzde 49,5 gerileyerek 39,1 euro olarak ölçüldü. İstanbul'da Ocak-Eylül 2020 döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre ortalama doluluk yüzde 50,2 düşüşle yüzde 36,9, ortalama günlük satılan oda bedeli yüzde yüzde 14,8 düşüşle 76,7 euro, oda başı elde edilen gelir yüzde 57,6 düşüşle yüzde 28,3 euro olarak gerçekleşti.

Antalya yüzde 60'ı gördü

Antalya'da Eylül 2020 otel dolulukları bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 23,2 azalarak yüzde 60,5 oldu. Ortalama günlük satılan oda bedeli 138,3 euro ile Eylül 2019'a göre yüzde 39,7 arttı. Odabaşı elde edilen gelirler geçen yıl eylül ayına göre yüzde 7,2 artarak 83,6 euro olarak ölçüldü. Antalya'da Ocak-Eylül 2020 döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre ortalama doluluk yüzde 41 düşüşle yüzde 39,8, günlük satılan oda bedeli yüzde 10 artışla 106,8 euro, oda başı elde edilen gelir yüzde 35 düşüşle 42,5 euro oldu.

Avrupa'da durum

Eylül 2020'de Avrupa destinasyonları doluluk ortalaması yüzde 51,7 düşüşle yüzde 38,9 olurken, ortalama oda fiyatı yüzde 29,9 düşüşle 86,4 euro, oda geliri yüzde 66,1 düşüşle 33,6 euro olarak tespit edildi. 9 ayda ise Avrupa destinasyonları doluluk ortalaması yüzde 51 düşüşle yüzde 35,7 olurken, ortalama oda fiyatı yüzde 17 düşüşle 94,4 euro, ortalama oda geliri yüzde 59,3 düşüşle 33,7 euro oldu.

Eresin: "2021'e hazırlanıyoruz"

Birlik başkanı Müberra Eresin konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, sektörün 2-3 aylık kısmi bir kımıldamanın ardından sonbaharla birlikte pandeminin de etkisiyle yeniden sakin bir döneme girdiğini belirtti. Hem şehir hem de kıyı bölgelerde otellerin büyük bölümünün halen kapalı olduğuna dikkat çeken Eresin, "Tüm umut ve beklentimiz pandemiyi geride bırakarak 2021'in ikinci yarısından sonra yeniden ekonominin lokomotif sektörü haline gelebilmek" dedi. - ANTALYA

Açık otellerde sonbahar yüzde 44,9 dolulukla başladı
Açık otellerde sonbahar yüzde 44,9 dolulukla başladı
Açık otellerde sonbahar yüzde 44,9 dolulukla başladı
Açık otellerde sonbahar yüzde 44,9 dolulukla başladı
Açık otellerde sonbahar yüzde 44,9 dolulukla başladı
Açık otellerde sonbahar yüzde 44,9 dolulukla başladı

İstanbul, Türkiye, Eylül, Otel, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Açık otellerde sonbahar yüzde 44,9 dolulukla başladı - Son Dakika Ekonomi

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