Acil Tıp Teknisyeninden Kendi Kendine Heimlich - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Acil Tıp Teknisyeninden Kendi Kendine Heimlich

Acil Tıp Teknisyeninden Kendi Kendine Heimlich
10.02.2026 13:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İlyas Yıldır, boğazına yemek kaçınca Heimlich manevrası yaparak kendini kurtardı.

Osmaniye'de acil tıp teknikeri, boğazına kaçan yiyeceği kendi kendine yaptığı Heimlich manevrasıyla çıkardı.

112 Acil Sağlık Merkezi'nde acil tıp teknikeri olarak çalışan İlyas Yıldır, ilk yardım eğitimi verdiği ofisinde yemek yerken boğazına yemek parçası kaçtı.

Nefes alamayan Yıldır, göğsünü koltuğun kenarına hızlıca bastırarak kendi kendine Heimlich manevrası yaptı.

Yıldır, yaptığı manevrayla boğazına kaçan yiyeceği çıkardı. Olay ofisin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kendi kendine Heimlich manevrası yapan İlyas Yıldır, AA muhabirine, ofiste yemek yediği sırada bir anda boğazına kaçan parçayla nefessiz kaldığını söyledi.

Olay anında yanında kimsenin olmadığını anlatan Yıldır, "İlk yardım eğitmeni ve acil tıp teknikeri olmam vesilesiyle ne yapmam gerektiğini biliyordum. Kendi kendime Heimlich manevrası yaptım. Bu olay tek başınayken nasıl müdahale edildiğine dair insanlara örnek olsun. Evde tek başına kendi imkanlarıyla kendilerini nasıl kurtarabilirler onun bir örneği oldu." diye konuştu.

Kaynak: AA

Acil Durum, Osmaniye, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Acil Tıp Teknisyeninden Kendi Kendine Heimlich - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Otoyoldaki eğlence çok pahalıya mal oldu Otoyoldaki eğlence çok pahalıya mal oldu
İlkokulda yangın çıktı öğrenciler tahliye edildi İlkokulda yangın çıktı; öğrenciler tahliye edildi
Sakarya’da silahını temizlerken kazara kendisini vuran polis hastanede hayatını kaybetti Sakarya'da silahını temizlerken kazara kendisini vuran polis hastanede hayatını kaybetti
Galatasaray’ın Kenan Yıldız’ı durdurma planı hazır Galatasaray'ın Kenan Yıldız'ı durdurma planı hazır
Bu akşam sahadalar mı Tedesco Kante ve Cherif kararını en sonunda verdi Bu akşam sahadalar mı? Tedesco Kante ve Cherif kararını en sonunda verdi
Türkiye’nin konuştuğu Barış’ın yeni işini ve son halini görenler şaşıp kalıyor Türkiye'nin konuştuğu Barış'ın yeni işini ve son halini görenler şaşıp kalıyor

13:39
Suudi Arabistan ile dev GÖKBEY anlaşması İmzalar atıldı
Suudi Arabistan ile dev GÖKBEY anlaşması! İmzalar atıldı
13:08
Beklenen veriler geldi: İşte en az ve en çok boşanmanın olduğu iki ilimiz
Beklenen veriler geldi: İşte en az ve en çok boşanmanın olduğu iki ilimiz
12:37
4 kişinin öldüğü aile katliamında yeni detaylar Annesini ve kızını arabada vurmuş
4 kişinin öldüğü aile katliamında yeni detaylar! Annesini ve kızını arabada vurmuş
12:32
Ermenistan’dan kritik hamle: ABD’den 11 milyon dolara İHA aldılar
Ermenistan'dan kritik hamle: ABD'den 11 milyon dolara İHA aldılar
12:07
Şıvga Gerez hayatını kaybetti Kurtlar Vadisi’nde ’Cerrahpaşalıların Ablası’ydı
Şıvga Gerez hayatını kaybetti! Kurtlar Vadisi'nde 'Cerrahpaşalıların Ablası'ydı
11:59
Trump’ın yardımcısından Türkiye’yi ayağa kaldıracak ziyaret
Trump'ın yardımcısından Türkiye'yi ayağa kaldıracak ziyaret
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2026 13:46:32. #.0.5#
SON DAKİKA: Acil Tıp Teknisyeninden Kendi Kendine Heimlich - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.