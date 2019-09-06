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Açılan standın tüm geliri LÖSEV'e

3 dakika önce

Sarıgöl 13. Sultaniye Üzüm Festivalinde açılan yüzlerce stanttan biri olan Sarıgöl Kaymakamlığı AB Proje Ofisi ve Sarıgöl Atatürk Ortaokulu işbirliğinde açılan standın tüm geliri Lösemili Çocuklar Vakfına (LÖSEV) bağışlanacak.

Açılan standın tüm geliri LÖSEV'e, System.String[]

Sarıgöl 13. Sultaniye Üzüm Festivalinde açılan yüzlerce stanttan biri olan Sarıgöl Kaymakamlığı AB Proje Ofisi ve Sarıgöl Atatürk Ortaokulu işbirliğinde açılan standın tüm geliri Lösemili Çocuklar Vakfına (LÖSEV) bağışlanacak.


Sarıgöl Kaymakamlığı AB Proje Ofisi ve Sarıgöl Atatürk Ortaokulu işbirliğinde açılan ve üç gün hizmet verecek olan stantta ikinci el kullanılmayan giyim, ayakkabı, takı-aksesuar eşyaları da uygun fiyatlarla satılarak geri dönüşüm projesi kapsamında satışa sunuldu.


Barış Uzgidim, Aslı Uzgidim, Cennet Yıldırım ve Mustafa Aydın öncülüğünde açılan örnek stant hakkında bir açıklama yapan Sarıgöl Kaymakamlığı Proje Ofisi çalışanı Barış Uzgidim, "Sarıgöl 13. Geleneksel Sultaniye Üzüm Festivalinde LÖSEV yararına Atatürk Ortaokulu ile Sarıgöl Kaymakamlığı AB Projesi kapsamında sergi açtık. Buradan elde edilecek gelirin tümü LÖSEV'e bağışlanacak." dedi.


Açılan sergi, festivali gezenler tarafından da dikkat çekerken, elde edilecek gelirin LÖSEV'e bağışlanacak olması vatandaşların ilgisini daha da artırdı. - MANİSA

Avrupa Birliği, Sarıgöl, LÖSEV, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 10:01 Kaynak: İHA
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