Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, kızı Yasemin Ilıcalı'nın doğum gününü, "Hiç büyümeyeceksin gibi geliyordu, nasıl da büyüdün nasıl da böyle güzel oldun... Senin o bakışlarını yerim benim biricik Yasemin'im..." sözleriyle kutlamıştı.

4 kız babası olan ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın paylaşımına beğeni yağmıştı.

Acun Ilıcalı'nın kızı Yasemin Ilıcalı'nın tercih ettiği kıyafetlerin fiyatı belli oldu.

14 yaşındaki Ilıcalı'nın elbisesinin fiyatının 2 bin 450 TL olması dikkat çekti.

Yasemin Ilıcalı'nın ayakkabısı ise 923 TL.

Yasemin Ilıcalı'nın tercih ettiği kıyafetlerin fiyatı sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. Kimisi, "Babası zengin, istediği marka kıyafeti giyebilir" dedi. Kimisi de, "Yaşıtlarına örnek olması bakımından fiyatları daha uygun elbiseler giyebilmeli" yorumunu yaptı. (Mynet)