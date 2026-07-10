İngiltere Championship ekiplerinden Hull City’nin sahibi Acun Ilıcalı, İngiltere’deki ilk maç deneyiminde yaşadığı ilginç anları anlattı. Uzun süredir böyle bir soğukla karşılaşmadığını belirten Ilıcalı, gardırobunda mont olmadığını fark ettiğini söyledi.
İlk maçta yaşadığı zorluğu esprili sözlerle anlatan Ilıcalı, soğuk hava karşısında hazırlıksız yakalandığını ifade etti. Ünlü televizyoncu, “İlk maç dondum, ölüyorum. ‘Oğlum mont versenize’ dedim. ‘Abi senin montun yok ki’ dediler” ifadelerini kullandı.
“15 yıldır soğuk görmüyorum” diyen Ilıcalı, soğuk havayla arasının iyi olmadığını da dile getirdi. Kayak konusunun açılması üzerine esprili bir yanıt veren Ilıcalı, “Allah korusun, ben soğuk sevmem zaten” diyerek soğuk hava şartlarından uzak durduğunu belirtti.
Son Dakika › Acun Ilıcalı › Acun Ilıcalı: Hull City'nin ilk maçında ölüyordum - Son Dakika
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