Ada Treni yeniden seferlere başladı
14 dakika önce
Adapazarı-Pendik arasında çalışan "Ada Treni" seferlerine yeniden başladı.
Adapazarı-Pendik arasında çalışan "Ada Treni" seferlerine yeniden başladı. 1 saat 50 dakikalık hatta 10 istasyon bulunuyor.
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Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 03:20
Ada Yolcu Trenleri Yeniden Seferde
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