Son Dakika Haberleri: Ada Treni yeniden seferlere başladı

Ada Treni yeniden seferlere başladı

14 dakika önce

Adapazarı-Pendik arasında çalışan "Ada Treni" seferlerine yeniden başladı.

Ada Treni yeniden seferlere başladı, System.String[]
Adapazarı-Pendik arasında çalışan "Ada Treni" seferlerine yeniden başladı. 1 saat 50 dakikalık hatta 10 istasyon bulunuyor.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 03:20 

Pendik, Adapazarı, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ada Yolcu Trenleri Yeniden Seferde Galatasaraylılar, Ali Koç'u Yılın En Başarılı İş Adamı Seçti Resmi Gazete'de Yayımlandı! Çeyiz Hesabında Verilen Destek Tutarı 9 Bin Liraya Çıkarıldı Baba Yadigarı Kolonyacılık Mesleğine 40 Yıldır Tutkuyla Devam Ediyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.3.2019 15:34:52. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ada Treni yeniden seferlere başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]