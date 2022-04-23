Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan HDP'li Gaylan'a kınama - Son Dakika
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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan HDP'li Gaylan'a kınama

23.04.2022 22:42
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan HDP'li Gaylan'a kınama

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, HDP'li vekil Garo Paylan'ın TBMM'ye sunduğu "Ermeni Soykırımı'nın' tanınmasına ilişkin kanun teklifini kınayarak, "Kanun teklifini TBMM Başkanlığı'na vermesi; milletimize, ecdadımıza, devletimize ve tarihimize açık bir iftiradır" dedi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, HDP'li vekil Garo Paylan'ın TBMM'ye sunduğu "Ermeni Soykırımı'nın' tanınmasına ilişkin kanun teklifini kınayarak, "Kanun teklifini TBMM Başkanlığı'na vermesi; milletimize, ecdadımıza, devletimize ve tarihimize açık bir iftiradır" dedi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "HDP'li milletvekili Garo Paylan'ın,1915 yılında yaşanan olayları soykırım iftirası ile niteleyen ve soykırım iftirasının tanınmasını isteyen kanun teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na vermesi; milletimize, ecdadımıza, devletimize ve tarihimize açık bir iftiradır. Türkiye Büyük Millet Meclisi; milletimize, ecdadımıza, devletimize ve tarihimize iftiraları içeren kanun teklifinin görüşüleceği bir yer değildir. Meclis Başkanımız Sayın Mustafa Şentop, bu iftira teklifini işleme koymayarak müfteri milletvekiline aynen iadesi doğru karardır. Ayrıca bu teklif Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini ve Türkiye Büyük Millet Meclisini alenen aşağılamadır. Soykırım iftirasını kanun teklifine dönüştüren müfteri milletvekili Garo Paylan'ı ve buna izin veren HDP'yi kınıyorum" dedi.

(Hidayet Türkyılmaz/İHA)

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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan HDP'li Garo Paylan'a kınama geldi: Açık bir iftira Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan HDP'li Garo Paylan'a kınama geldi: Açık bir iftira Meclis Başkanı Şentop, HDP'li Paylan'ın teklifini iade etti! Meclis Başkanı Şentop, HDP'li Paylan'ın teklifini iade etti! TBMM'nin açılışının 102. yılı TBMM'nin açılışının 102. yılı

Halkların Demokratik Partisi, Adalet Bakanı, Bekir Bozdağ, TBMM, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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