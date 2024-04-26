Adıyaman\'daki Grand İsias Oteli davasının ikinci duruşması başladı

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HABER: DİLAN KUTLU KAMERA: DURSUN ALKAYA

(ADIYAMAN) - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde yıkılan Adıyaman'daki Grand İsias Oteli davasının ikinci duruşması Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başladı. Otelde yaşamını yitiren Asya Tülek'in babası Mehmet Tülek, "Adaletin bir şekilde yerini bulması lazım. Beklentim bütün suçluların 'olası kast' ile yargılanması. Olabildiğince en ağır ceza ile yargılanmaları. Sürecin daha şeffaf ve bilime dayalı yürümesini istiyoruz. Gazi Üniversitesi tarafından hazırlanan raporun bilimsel bir dayanağı yok. Tamamen birileri tarafından organize edilerek önümüze konulan bir rapor. Onu çürüttük. Biz bilimsel verilerle buraya geldik" dedi.

Adıyaman'daki Grand İsias Otel davasının ikinci duruşması Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başladı. Dava öncesi yapılan basın açıklaması sonrasında ANKA Haber Ajansı'na konuşan Asya yaşamını yitiren Tülek'in babası Mehmet Tülek, tutuklu sanıkların olası kast ile yargılanmasını istedi. Dava sürecinin şeffaf ve bilime dayalı yürütülmesi çağrısında bulunan Tülek, şunları kaydett:

"SÜRECİN DAHA ŞEFFAF VE BİLİME DAYALI YÜRÜMESİNİ İSTİYORUZ"

"Bu gün burada olmamızın nedeni çok açık adalet peşinde koşmaya devam ediyoruz. Umarım adalet yerini bulacak. 'Umarım adalet yerini bulacak' demek kadar herhalde açık bir şey yoktur. Adaletin bir şekilde yerini bulması lazım. Beklentim bütün suçluların 'olası kast' ile yargılanması. Olabildiğince en ağır ceza ile yargılanmaları. Sürecin daha şeffaf ve bilime dayalı yürümesini istiyoruz.

"ORGANİZE EDİLEREK ÖNÜMÜZE KONULAN BİR RAPOR"

Gazi Üniversitesi tarafından hazırlanan raporun bilimsel bir dayanağı yok. Tamamen birileri tarafından organize edilerek önümüze konulan bir rapor. Onu çürüttük. Biz bilimsel verilerle buraya geldik. Gerçekler çok net. Bu gerçekleri çocuklarımızı enkazdan kendi ellerimizle çıkartırken somut bir şekilde gördük. Bunu bilim insanlarıyla çalışarak ortaya koyduk. Bu gerçekleri mahkemenin de görmesini istiyoruz."