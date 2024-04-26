Adıyaman'daki Grand İsias Oteli davasının ikinci duruşması başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Adıyaman'daki Grand İsias Oteli davasının ikinci duruşması başladı

Geniş Video İzle

Adıyaman'daki Grand İsias Oteli davasının ikinci duruşması Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başladı. Otelde yaşamını yitiren Asya Tülek'in babası Mehmet Tülek, adaletin yerini bulmasını ve suçluların en ağır ceza ile yargılanmasını istedi. Gazi Üniversitesi tarafından hazırlanan raporun bilimsel bir dayanağı olmadığını belirten Tülek, gerçekleri bilimsel verilerle ortaya koyduklarını ve mahkemenin de bunları görmesini istediklerini söyledi.

26.04.2024 11:36  Güncelleme: 12:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

HABER: DİLAN KUTLU KAMERA: DURSUN ALKAYA

(ADIYAMAN) - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde yıkılan Adıyaman'daki Grand İsias Oteli davasının ikinci duruşması Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başladı. Otelde yaşamını yitiren Asya Tülek'in babası Mehmet Tülek, "Adaletin bir şekilde yerini bulması lazım. Beklentim bütün suçluların 'olası kast' ile yargılanması. Olabildiğince en ağır ceza ile yargılanmaları. Sürecin daha şeffaf ve bilime dayalı yürümesini istiyoruz. Gazi Üniversitesi tarafından hazırlanan raporun bilimsel bir dayanağı yok. Tamamen birileri tarafından organize edilerek önümüze konulan bir rapor. Onu çürüttük. Biz bilimsel verilerle buraya geldik" dedi.

Adıyaman'daki Grand İsias Otel davasının ikinci duruşması Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başladı. Dava öncesi yapılan basın açıklaması sonrasında ANKA Haber Ajansı'na konuşan Asya yaşamını yitiren Tülek'in babası Mehmet Tülek, tutuklu sanıkların olası kast ile yargılanmasını istedi. Dava sürecinin şeffaf ve bilime dayalı yürütülmesi çağrısında bulunan Tülek, şunları kaydett:

"SÜRECİN DAHA ŞEFFAF VE BİLİME DAYALI YÜRÜMESİNİ İSTİYORUZ"

"Bu gün burada olmamızın nedeni çok açık adalet peşinde koşmaya devam ediyoruz. Umarım adalet yerini bulacak. 'Umarım adalet yerini bulacak' demek kadar herhalde açık bir şey yoktur. Adaletin bir şekilde yerini bulması lazım. Beklentim bütün suçluların 'olası kast' ile yargılanması. Olabildiğince en ağır ceza ile yargılanmaları. Sürecin daha şeffaf ve bilime dayalı yürümesini istiyoruz.

"ORGANİZE EDİLEREK ÖNÜMÜZE KONULAN BİR RAPOR"

Gazi Üniversitesi tarafından hazırlanan raporun bilimsel bir dayanağı yok. Tamamen birileri tarafından organize edilerek önümüze konulan bir rapor. Onu çürüttük. Biz bilimsel verilerle buraya geldik. Gerçekler çok net. Bu gerçekleri çocuklarımızı enkazdan kendi ellerimizle çıkartırken somut bir şekilde gördük. Bunu bilim insanlarıyla çalışarak ortaya koyduk. Bu gerçekleri mahkemenin de görmesini istiyoruz."

Adıyaman\'daki Grand İsias Oteli davasının ikinci duruşması başladı
Kaynak: ANKA

Gazi Üniversitesi, Adıyaman, Yargı, Deprem, Hukuk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adıyaman'daki Grand İsias Oteli davasının ikinci duruşması başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:07 Köklü tasarruf tedbirleri hayata geçiyor Zorunlu olmayan tüm servisler kaldırılacak, memura kart verilecek Köklü tasarruf tedbirleri hayata geçiyor! Zorunlu olmayan tüm servisler kaldırılacak, memura kart verilecek
10:42 Fatih Erbakan’ı neden çağırmadılar AK Parti cephesinden ilk açıklama geldi Fatih Erbakan'ı neden çağırmadılar? AK Parti cephesinden ilk açıklama geldi
09:59 İnfial yaratan görüntü Filistin’e destek veren profesörü ters kelepçeyle gözaltına aldılar İnfial yaratan görüntü! Filistin'e destek veren profesörü ters kelepçeyle gözaltına aldılar
09:29 Devlet hastanesinde görevli kadınların eve davet ettiği adam şoku yaşadı Devlet hastanesinde görevli kadınların eve davet ettiği adam şoku yaşadı
09:05 Eski Patiswiss CEO’su Tunaoğlu’yla ilgili yeni iddia Çalışanlarına mobbing yapıp, azarlamış Eski Patiswiss CEO'su Tunaoğlu'yla ilgili yeni iddia! Çalışanlarına mobbing yapıp, azarlamış
12:19 Galatasaray, Adana Demirspor maçında Portekizli hakem VAR’da Galatasaray, Adana Demirspor maçında Portekizli hakem VAR'da
11:53 Okulda öğretmen yumruklayan veli gözaltına alındı Okulda öğretmen yumruklayan veli gözaltına alındı
10:56 AK Parti, kendini yere atıp debelenen meclis üyesi hakkında disiplin soruşturması başlattı AK Parti, kendini yere atıp debelenen meclis üyesi hakkında disiplin soruşturması başlattı
10:43 İskenderun’da silahlı saldırıya uğrayan imam hayatını kaybetti İskenderun'da silahlı saldırıya uğrayan imam hayatını kaybetti
10:37 IBAN kiralayanlar dikkat Bakanlık harekete geçti IBAN kiralayanlar dikkat! Bakanlık harekete geçti
10:28 Bebeği ilk defa görmeye başlayan anne trafik kazasında hayatını kaybetti Bebeği ilk defa görmeye başlayan anne trafik kazasında hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.04.2024 12:33:11. #1.11#
SON DAKİKA: Adıyaman'daki Grand İsias Oteli davasının ikinci duruşması başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement