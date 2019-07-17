Son Dakika Haberleri: Adalet Bakanı Gül, çeşitli temaslarda bulundu
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Adalet Bakanı Gül, çeşitli temaslarda bulundu

2 saat önce

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Yozgat'ta bazı ziyaretlerde bulundu.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Yozgat'ta bazı ziyaretlerde bulundu.
Kalp krizi sonucu evinde hayatını kaybeden Adalet Bakanlığı Mevzuat Genel Müdürlüğü Tetkik Hakimi Yasin Tüysüz'ün cenaze törenine katılan Gül, törenin ardından Yozgat Valisi Kadir Çakır'ı ziyaret etti.
Valiliğin ardından Yozgat Belediyesini ziyaret eden Gül, belediye çalışmaları hakkında Başkan Celal Köse'den bilgi aldı.
Belediye ziyareti ardından yürüyerek AK Parti İl Başkanlığına geçen Gül, esnaf ve vatandaşlarla bir süre sohbet etti.
AK Parti İl Başkanlığında partililerle buluşan Gül, daha sonra Yozgat Baro Başkanlığında avukatlarla bir araya geldi.
Adalet Bakanı Gül, çeşitli temaslarda bulundu
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Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 05:40 Kaynak: AA
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