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Adalet Bakanı Gül: "Korona virüs salgın tedbirleri ortamından doğan, bu döneme özgü suçlar...
6 saat önce
Adalet Bakanı Gül: "Korona virüs salgın tedbirleri ortamından doğan, bu döneme özgü suçlar karşısında Cumhuriyet Başsavcılıkları toplumun huzurunu korumak için büyük bir gayret sarf etmektedirler.
Adalet Bakanı Gül: "Korona virüs salgın tedbirleri ortamından doğan, bu döneme özgü suçlar karşısında Cumhuriyet Başsavcılıkları toplumun huzurunu korumak için büyük bir gayret sarf etmektedirler. Bu kapsamda son 1 ayda, 71 ilde bin 97 kişi hakkında soruşturma başlatılmıştır. Korona virüsle ilgili sosyal medyada manipülatif haber paylaşan 737 kişi, 65 yaş üstü vatandaşlarımıza rencide edici davranışlarla ilgili 8 kişi, karantina tedbirine aykırı davranma eylemiyle ilgili olarak 207 kişi, stokçuluk, karaborsacılık gibi ticari hayata karşı suçlar kapsamında da 145 kişiye soruşturma açıldı." - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 13.04.2020 01:28 Kaynak: İHA
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