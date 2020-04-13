Adalet Bakanı Gül, Koronavirüs Koordinasyon Toplantısı'nın ardından açıklama yaptı Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adalet Bakanı Gül, Koronavirüs Koordinasyon Toplantısı'nın ardından açıklama yaptı Açıklaması - Son Dakika

Adalet Bakanı Gül, Koronavirüs Koordinasyon Toplantısı'nın ardından açıklama yaptı Açıklaması

6 saat önce

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler sayesinde kapalı cezaevlerinde pozitif vaka bulunmadığını ancak 5 açık ceza infaz kurumundaki 17 hükümlüye Kovid-19 tanısı konulduğunu, 3 hükümlünün tedavi sırasında hayatını kaybettiğini bildirdi.

Adalet Bakanı Gül, Koronavirüs Koordinasyon Toplantısı'nın ardından açıklama yaptı Açıklaması, System.String[]

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler sayesinde kapalı cezaevlerinde pozitif vaka bulunmadığını ancak 5 açık ceza infaz kurumundaki 17 hükümlüye Kovid-19 tanısı konulduğunu, 3 hükümlünün tedavi sırasında hayatını kaybettiğini bildirdi.

Bakan Gül, adalet hizmetlerinde Kovid-19'a karşı alınacak tedbirlerle ilgili video konferans yöntemiyle yapılan koordinasyon toplantısının ardından açıklama yaptı.

Türkiye'nin, sağlık altyapısı, hastane kapasitesi, teçhizatı ve özverili sağlık çalışanlarıyla bu süreci en az kayıpla atabilecek güce ve kararlılığa sahip olduğunu vurgulayan Gül, üstün gayret gösteren sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Adalet teşkilatının tedbirlere uyduğunu, önlemlerin süratle hayata geçirildiğini belirten Gül, yargı ve icra işlerinde tüm süreleri durduran kanunun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla yürürlüğe girdiğini, vatandaşın rutin bir adli iş için adliyelere gitme gereğinin 30 Nisan'a kadar kaldırıldığını hatırlattı.

Adliyelerde insan sirkülasyonun yüzde 95, noterliklerde ise yüzde 80 azaldığını ifade eden Gül, vatandaşların noterlik işlemlerini "e-başvuru" yöntemiyle randevu alarak yaptırabileceğini aktardı.

Gül, koronavirüs salgın riskinin ilk gününden itibaren adliyelerde, cezaevlerinde gerekli tüm tedbirlerin alındığını söyledi.

Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda cezaevlerindeki görüş, nakil ve izinlerin ertelendiğini anımsatan Gül, son alınan kararla bu tedbirlerin sürelerinin 30 Nisan'a kadar uzatıldığını belirtti.

Önlemlerle amacın, cezaevindeki risk durumunu azaltmak, sıfıra indirmek olduğuna dikkati çeken Bakan Gül, "Gerek hastane işlemleri gerekse farklı sebeplerle birtakım gelişmelerin yaşandığı gerçektir." ifadesini kullandı.

Bilim Kurulunun önerisiyle cezaevlerindeki tüm personelin vardiya bitiminde evlerine gitmediği, belirlenen yerlerde izolasyona tabi tutulduğunu anlatan Gül, bu uygulamanın iki haftadır sürdüğünü bildirdi. Gül, bu öneriye uyan cezaevi personeline de teşekkür etti.

Alınan tedbirler kaldırıldıktan sonra tutuklu ve hükümlülere ilave izin ve görüş hakkı verileceğini dile getiren Gül, önlemlerin tamamının personel ile tutuklu ve hükümlülerin sağlığını korumaya yönelik olduğunu kaydetti.

Adalet Bakanı Gül, cezaevlerindeki işyurdu müdürlüklerine bağlı atölyelerde son bir ayda 2 milyon 260 bin maske, 532 bin tulum üretildiğini, kolonya ve el dezenfektan üretiminin yapıldığını aktardı.

Açık cezaevinde 17 pozitif vaka

Bakan Gül, ceza infaz kurumlarındaki hükümlü ve tutukluların can sağlığının devlete emanet olduğunu belirterek, "Onların salgından etkilenmemesi için alınan ve personelimizin özveriyle uyguladığı tüm tedbirler sayesinde, ilk günden bugüne kapalı ceza infaz kurumlarında pozitif bir vaka görülmemiştir." dedi.

Açık cezaevlerinde ise sınırlı sayıda pozitif vaka haberi aldıklarını dile getiren Gül, şöyle devam etti:

"5 açık ceza infaz kurumundaki 17 hükümlüye Kovid-19 tanısı konuldu. Bunlardan 3'ü tedavileri devam ettiği sırada maalesef hayatını kaybetti. Kendilerine Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Hastanelerde tedavileri devam eden 14 hükümlüden 13'ünün sağlık durumu iyidir. Kronik rahatsızlığı bulunan 1 hükümlünün tedavisi ise yoğun bakımda devam etmektedir. Sağlık Bakanlığımızla sıkı bir koordinasyonla hastanelerde tedavileri devam eden hükümlülerin sağlık durumlarını, başsavcılıklarımız, cezaevi savcılarımız, cezaevi yönetimlerimiz anbean takip etmektedirler. Bu süreci büyük bir şeffaflıkla götürerek, sağlıklarını en başa alarak çalışmalarımızı sürdüreceğiz. 70 binden fazla hükümlünün bulunduğu açık ceza infaz kurumlarında aldığımız tedbirlerle vaka sayısını uzun süre sıfırda tutabildik. Şu gün itibarıyla da kontrol edilebilir bir seviyededir."

Tedbirleri süratle almak ve bunlara uymak konusunda gösterdikleri büyük titizliğe rağmen adalet teşkilatında da pozitif vakalar bulunduğunu bildiren Bakan Gül, bugüne kadar, 14 hakim ve Cumhuriyet savcısı, 32 adliye personeli, 79 ceza infaz kurumu personeli ve 34 Adli Tıp personelinin testlerinin de pozitif çıktığını kaydetti. Gül, "Tesellimiz yoğun bakımda olmamaları, sağlıklarının iyi olmasıdır. İzolasyon altında tedavi ve iyileşme süreçleri devam etmektedir." diye konuştu.

"Mağduriyeti veya şikayeti olan vatandaşımız için adliyenin kapısı daima açık"

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, insanlık tarihine geçecek bu olağandışı dönemde dahi adaletin milletin huzuru için aralıksız çalışmaya devam ettiğini söyledi.

Yargı çalışanlarına, tüm yargı mensuplarına, emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarına teşekkür eden Bakan Gül, "Hayatı eve sığdırmak için gayret içindeyiz ama bu durumu hukukun dışına çıkmak için kullanmak isteyenlere de asla fırsat vermeyeceğiz. Ülkemizde kesintisiz işleyen bir hukuk sistemi mevcuttur. Adaletin izolasyonu olmaz, durma duraklama olmaz. Bir mağduriyeti veya şikayeti olan vatandaşımız için adliyenin kapısı daima açıktır." dedi.

Cumhuriyet Başsavcılıklarının, koronavirüs tedbirleri kapsamındaki döneme özgü suçlarla ilgili toplumun huzurunu korumak için büyük gayret sarf ettiğini dile getiren Gül, bu çerçevede Cumhuriyet Başsavcılıklarınca son bir ayda 71 ilde toplam 1097 kişi hakkında soruşturma başlatıldığını bildirdi. Adalet Bakanı Gül, koronavirüsle ilgili sosyal medyada manipülatif haber ve paylaşımlarla ilgili 737 kişi, 65 yaş üstü vatandaşları rencide edici davranışlarla ilgili 8, karantina tedbirine aykırı davranma eylemleri ile ilgili 207 kişi, stokçuluk, karaborsa, kaçak tıbbi malzeme satmak gibi ticari hayata karşı suçlar kapsamında da 145 kişi hakkında adli soruşturma açıldığını kaydetti.

Abdülhamit Gül, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.04.2020 02:30 Kaynak: AA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Hazine, altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihracı gerçekleştirecek
TBMM'de, Bakan Soylu'nun istifa girişimi tartışıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan istifası kabul edilmeyen Soylu'yla ilgili ilk değerlendirme: Gösterdiği hassasiyeti takdirle karşılıyorum Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 98 artarak 1296'ya yükseldi
Fitness modeli Amanda Lee, paylaşımlarıyla sosyal medyayı sallıyor Fitness modeli Amanda Lee, paylaşımlarıyla sosyal medyayı sallıyor         
20:56
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan özel bankalara tepki: Bu süreçte hiç de iyi bir imtihan vermiyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan özel bankalara tepki: Bu süreçte hiç de iyi bir imtihan vermiyor         
20:51
Aleyna Tilki ile Kadir Güneş aşkını karantina bitirdi Aleyna Tilki ile Kadir Güneş aşkını karantina bitirdi         
20:48
Ataşehir Belediye Meclisi Üyesi Uğurcan Demir, 27 yaşında koronavirüsten hayatını kaybetti Ataşehir Belediye Meclisi Üyesi Uğurcan Demir, 27 yaşında koronavirüsten hayatını kaybetti         
20:29
Etiyopya'da çekirge istilası nedeniyle 1 milyon kişi açlıkla karşı karşıya Etiyopya'da çekirge istilası nedeniyle 1 milyon kişi açlıkla karşı karşıya         
20:02
Galatasaray, Balotelli'nin menajeri Mino Raiola ile görüşüyor Galatasaray, Balotelli'nin menajeri Mino Raiola ile görüşüyor         
19:48
Cumhurbaşkan Erdoğan koronavirüsle ilgili sevindiren haberi verdi: Vaka oranımız aşağı yönlü Cumhurbaşkan Erdoğan koronavirüsle ilgili sevindiren haberi verdi: Vaka oranımız aşağı yönlü         
19:40
Bingöl'de koronavirüsle doğan bebek hastalığı yendi Bingöl'de koronavirüsle doğan bebek hastalığı yendi         
19:36
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 98 artarak 1296'ya yükseldi Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 98 artarak 1296'ya yükseldi         
19:20
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı bir günde 566 artarak 20 bini aştı Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı bir günde 566 artarak 20 bini aştı         
19:13
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan istifası kabul edilmeyen Soylu'yla ilgili ilk değerlendirme: Gösterdiği hassasiyeti takdirle karşılıyorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan istifası kabul edilmeyen Soylu'yla ilgili ilk değerlendirme: Gösterdiği hassasiyeti takdirle karşılıyorum         
18:55
Manchester United, Harry Kane için 230 milyon euroyu gözden çıkardı Manchester United, Harry Kane için 230 milyon euroyu gözden çıkardı         
18:49
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sokağa çıkma bu hafta sonu da devam edecek Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sokağa çıkma bu hafta sonu da devam edecek         
18:38
Veyis Ateş'ten canlı yayında duyulan ses ile ilgili açıklama: Konuğumun koltuğundan geldi Veyis Ateş'ten canlı yayında duyulan ses ile ilgili açıklama: Konuğumun koltuğundan geldi         
18:24
Çin'de koronavirüs aşısı için klinik denemelerde ikinci aşamaya geçildi Çin'de koronavirüs aşısı için klinik denemelerde ikinci aşamaya geçildi         
18:12
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Alpay Azap: Cuma günü marketlerde yaşanan kalabalığın etkilerini bir hafta sonra görürüz Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Alpay Azap: Cuma günü marketlerde yaşanan kalabalığın etkilerini bir hafta sonra görürüz         
18:03
Mbaye Diagne'den transfer itirafı: Çin'e transfer olacaktım koronavirüs nedeniyle olmadı Mbaye Diagne'den transfer itirafı: Çin'e transfer olacaktım koronavirüs nedeniyle olmadı         
17:44
New York Times: İsrail, koronavirüs salgınına karşı Mossad ajanlarını devreye soktu New York Times: İsrail, koronavirüs salgınına karşı Mossad ajanlarını devreye soktu         
17:35
Dünya Sağlık Örgütü'nün karşı çıkmasına rağmen 4 Avrupa ülkesi koronavirüs yasaklarını kaldırıyor Dünya Sağlık Örgütü'nün karşı çıkmasına rağmen 4 Avrupa ülkesi koronavirüs yasaklarını kaldırıyor         
17:32
Altının kilogramı 368 bin 600 liraya yükseldi Altının kilogramı 368 bin 600 liraya yükseldi         
17:18
ABD ve İngiltere'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 2225 kişi hayatını kaybetti ABD ve İngiltere'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 2225 kişi hayatını kaybetti         
17:11
Fatih Terim, Muslera hariç tüm yabancıları sildi Fatih Terim, Muslera hariç tüm yabancıları sildi         
17:10
Hazine, altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihracı gerçekleştirecek Hazine, altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihracı gerçekleştirecek         
17:10
İstanbul'da koronavirüs tanısı konan hasta, hastanenin camından atlayarak intihar etti İstanbul'da koronavirüs tanısı konan hasta, hastanenin camından atlayarak intihar etti         
17:04
80'den fazla kadına cinsel saldırıda bulunan ünlü yapımcı Harvey Weinstein koronavirüsü yendi 80'den fazla kadına cinsel saldırıda bulunan ünlü yapımcı Harvey Weinstein koronavirüsü yendi         
16:52
Çin'de uzmanlardan yeni araştırma: Koronavirüsün yayılımı ile hava sıcaklığı arasında bir ilişki yok Çin'de uzmanlardan yeni araştırma: Koronavirüsün yayılımı ile hava sıcaklığı arasında bir ilişki yok         
16:49
İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın son koronavirüs testi negatif çıktı İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın son koronavirüs testi negatif çıktı         
16:25
Karantina kurallarını ihlal eden kadın, mahkemeye çıkarılmasını polis aracı üzerinde çıplak şekilde protesto etti Karantina kurallarını ihlal eden kadın, mahkemeye çıkarılmasını polis aracı üzerinde çıplak şekilde protesto etti         
16:24
Ticaret Bakanlığı, sosyal medya üzerinden yapılan kredi kartı dolandırıcılığına karşı vatandaşı uyardı Ticaret Bakanlığı, sosyal medya üzerinden yapılan kredi kartı dolandırıcılığına karşı vatandaşı uyardı         
16:22
Davutoğlu'ndan bir dönem beraber yol yürüdüğü Soylu'nun istifa kararına ilk yorum Davutoğlu'ndan bir dönem beraber yol yürüdüğü Soylu'nun istifa kararına ilk yorum         
16:16
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.04.2020 21:02:30. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Adalet Bakanı Gül, Koronavirüs Koordinasyon Toplantısı'nın ardından açıklama yaptı Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]