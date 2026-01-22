Adalet Bakanı'ndan Mattia Davası Açıklaması

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul Kadıköy'de 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi cinayeti davasına ilişkin, "Adalet gecikmeden ve eksiksiz tecelli etti" dedi.

Bakan Tunç, 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin sosyal medya platformu X hesabından yaptığı paylaşımda sanıklar hakkında hiçbir indirim uygulanmaksızın en üst sınırdan verilen 24'er yıl hapis cezasının İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi tarafından onanmasının adaletin gecikmeden ve eksiksiz şekilde tecelli ettiğinin açık göstergesi olduğunu belirtti. Çocuklara yönelik şiddet ve ağır suçlar karşısında hukukun kararlılığının bir kez daha ortaya konulduğunu vurgulayan Bakan Tunç, "Tarafsız ve bağımsız Türk yargısı mağdurun yaşı, suçun ağırlığı ve toplumsal vicdanı gözeterek millet adına karar vermiştir. Adalet, her koşulda kararlılıkla işletilmeye devam edecektir" ifadelerini kullandı.

Mattia Ahmet Minguzzi'nin vefatının toplumda derin bir üzüntüye yol açtığını belirten Tunç, "Vefatıyla hepimizin yüreğini yakan evladımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır diliyorum" dedi. - ANKARA