Adam eşine önce şiddet uyguladı ardından camdan attı - Son Dakika
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Adam eşine önce şiddet uyguladı ardından camdan attı

30.05.2022 08:18

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde eşler arasında yaşanan tartışmada cani koca, eşine ilk önce şiddet uyguladı, sonra ikinci kat penceresinden boşluğa attı. Hastaneye kaldırılan kadının vücudunda kırıklar olduğu öğrenildi.

Yaşar Ö., evinin salonunda henüz bilinmeyen nedenle eşi Sevcan Ö. ile tartışmaya başladı. Tartışma sırasında eşini bir süre darbeden Yaşar Ö., ardından oturdukları ikinci kattaki evin penceresinden boşluğa itti. Olayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

GENÇ KADININ VÜCUDUNDA KIRIKLAR OLUŞTU

Sağlık ekipleri, yaralı kadını olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından Körfez Devlet Hastanesi'ne götürerek, tedavi altına aldı. Sevcan Ö.'nün vücudundan kırıklar olduğu öğrenildi. Olay yerine gelen polis, binanın önünde ve evin içerisinde incelemelerde bulundu. Kaçan Yaşar Ö.'nün yakalanması için çalışma başlatıldı.

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Kaynak: DHA

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