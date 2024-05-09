İbrahim öğretmeni okulda vurarak öldürmüştü! Cinayet anının görüntüsü ortaya çıktı

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İstanbul Eyüpsultan'da özel bir lisede müdür olarak görev yapan 74 yaşındaki İbrahim Oktugan, okuldan atılan öğrenci tarafından vurularak öldürüldü. 17 yaşındaki Irak uyruklu Y.K. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Oktugan'ın, yabancı uyruklu öğrenci tarafından silahlı saldırıya uğradığı anın görüntüleri ortaya çıktı.

CİNAYETİ PLANLI ŞEKİLDE İŞLEMİŞ

Savcılığın sevk yazısında, Y.K. ile maktul arasında Aralık 2023'te yaşanan tartışma sonrası husumet oluştuğunun anlaşıldığı belirtildi. Bu tartışmanın ardından Y.K'nin ruhi sükunete ulaşmasına rağmen öldürme eylemini planladığı şekilde gerçekleştirdiği aktarılan yazıda, şüphelinin henüz ele geçirilemeyen tabancayla maktulü iki el hayati bölgesinden vurduğu kaydedildi.

Sevk yazısında, Y.K'nin üzerine atılı suçlamaları kabul ettiği aktarılarak, "kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak adam öldürme" suçundan tutuklanmasına karar verilmesi talep edildi. Zanlı, hakimlikteki işlemlerinin ardından üzerine atılı suçtan tutuklandı.

"AMACIM DÖVMEKTİ" DEDİ, ODAYA GİRER GİRMEZ VURDU

İfadesinde, okula geldiğinde hızlıca müdürün odasına gittiğini belirten Y.K, "Masada oturuyordu, beni görünce ayağa kalktı. Amacım ayaklarından vurmaktı ama bir anda kolunu havaya kaldırınca bana vuracağını düşünerek koluna doğru ateş ettim. İki mermim vardı, ikisi de karnına geldi. Bana saldıracağını düşünerek ateş ettim. Sonrasında hızlıca odadan çıkıp geldiğim kapıya yöneldim ve silahı yere doğru tutarak 'Peşimden gelmeyin.' dedim. Amacım öldürmek değildi, dövmekti. Eve geçtim ve börek götürdüm. Üzerimi değiştirdim. Bir süre sonra da silahı ve telefonumu Alibeyköy Barajı'na attım." dedi.

SANİYELER İÇERİSİNDE VURUP KAÇTI

Okulun güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde yabancı uyruklu saldırganın koşarak odaya girdiği ve saniyeler içerisinde tekrar koşarak çıktığı görüldü. Olayın hemen ardından ise İbrahim Oktugan'ın kanlar içerisinde dışarı çıkarak yere yığıldığı, silah sesi duyan öğrenci ve öğretmenlerin Oktugan'ın başında toplandıkları görüntülerde yer aldı.