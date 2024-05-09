Paraguay'daki bir futbol maçında inanılmaz anlar yaşandı. Hakem kararlarından memnun olmayan bir takım takım halinde hakeme saldırmaya çalıştı.
Bütün futbolcuların üzerine yürüdüğünü gören hakem, bir anda neye uğradığını şaşırdı ve can havliyle olay yerinden kaçmaya çalıştı.
O anlarda ise daha önce eşine rastlanmayan bir olay yaşandı. Hakemin üzerine yürüyen futbolculara ordu müdahale etti. Bazı askerler, futbolcuları korkutmak için ateş bile açtı. Sosyal medyadaki bu görüntüler kısa sürede viral oldu.
Son Dakika › Spor › Bunu da gördük! Bütün takım hakeme saldırdı, araya ordu girdi - Son Dakika
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