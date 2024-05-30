Aziz Yıldırım, "imzayı attı" demişti! Jose Mourinho\'dan Fenerbahçelileri heyecanlandıran paylaşım

recep özoğul:

Mourinho değil Ancelotti gelse size yine de şampiyon olamazsınız çünkü sizde büyük takım ruhu yok. En büyük Galatasaray

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ferhat eser: gese kim büyüklük kim gese büyük falan değildir sadece şişirilmiş bir balondur 13 13

Galatasaray Spor kulübü: O yüzdenmi bjk ile arasında 50 puan fark vardı. Belki önümüzdeki sezon 60 olur 7 3

Tayfun Işık: Ferhat eser sen Beşiktaşa bak yakinda 2 lig oynarsiniz sen o iki büyük takimin ancak yazdığı hikayeleri okursun 5 4