Aziz Yıldırım, "imzayı attı" demişti! Jose Mourinho'dan Fenerbahçelileri heyecanlandıran paylaşım - Son Dakika
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Aziz Yıldırım, "imzayı attı" demişti! Jose Mourinho'dan Fenerbahçelileri heyecanlandıran paylaşım

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Fenerbahçe'de başkan adayı Aziz Yıldırım'ın "imzayı attı" dediği Jose Mourinho, sarı-lacivertli taraftarları heyecanlandıran bir paylaşım yaptı. Portekizli teknik adam, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Yeni maceralar için yeni şeyler" ifadelerine yer verdi. Mourinho'nun bu paylaşımı Fenerbahçeli taraftarlar tarafından çokça beğeni ve yorum aldı.

30.05.2024 22:15
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Fenerbahçe'de başkan adayı Aziz Yıldırım'ın "imzayı attı" diyerek takımın başına getireceğini açıkladığı dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho, sarı-lacivertli taraftarları heyecanlandıran bir paylaşım yaptı.

"YENİ MACERALAR İÇİN YENİ ŞEYLER"

Portekizli teknik adam, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yeni maceralar için yeni şeyler" ifadelerini kullandı.

İşte o paylaşım;

Aziz Yıldırım, 'imzayı attı' demişti! Jose Mourinho'dan Fenerbahçelileri heyecanlandıran paylaşım

FENERBAHÇELİ TARAFTARLARDAN YOĞUN İLGİ

Jose Mourinho'nun bu paylaşımı özellikle Fenerbahçe taraftarları tarafından yoğun ilgi gördü. Sarı lacivertli taraftarlar, 61 yaşındaki teknik direktörün paylaşımını beğeni ve yorum yağmuruna tuttu.

AZİZ YILDIRIM NE DEMİŞTİ?

Önümüzdeki hafta Jose Mourinho'yu İstanbul'a getireceğini belirten Aziz Yıldırım, "Jose Mourinho imzayı attı, gelmeme durumu yok. Biz 3 yıllığına geliyoruz, 3 yıllığına hocamız da Mourinho'dur. Mourinho 2 sene için geliyor. Şampiyon olursak 2 sene sonra uzatırız. Mourinho gelecek" demişti.

Aziz Yıldırım, "imzayı attı" demişti! Jose Mourinho\'dan Fenerbahçelileri heyecanlandıran paylaşım

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Son Dakika Spor Aziz Yıldırım, 'imzayı attı' demişti! Jose Mourinho'dan Fenerbahçelileri heyecanlandıran paylaşım - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • recep özoğul: Mourinho değil Ancelotti gelse size yine de şampiyon olamazsınız çünkü sizde büyük takım ruhu yok. En büyük Galatasaray 29 25 Yanıtla
    ferhat eser: gese kim büyüklük kim gese büyük falan değildir sadece şişirilmiş bir balondur 13 13 Galatasaray Spor kulübü: O yüzdenmi bjk ile arasında 50 puan fark vardı. Belki önümüzdeki sezon 60 olur 7 3 Tayfun Işık: Ferhat eser sen Beşiktaşa bak yakinda 2 lig oynarsiniz sen o iki büyük takimin ancak yazdığı hikayeleri okursun 5 4 Saim Dolanbay: Ha Ha Çok Komik. 2 0
  • Galatasaray Spor kulübü: Kim gelirse gelsin kuş takımlarından bişey olmaz 9 9 Yanıtla
  • ferhat eser: Morinho Beşiktaşımıza hayırlı uğurlu olsun 2 16 Yanıtla
    Balan Guler: geriden 6 1
  • Enver Üçar: ben yinede İsmail li tercih ederim adam iskeleyi kormuş 5 yıl kalması lazım hersene nedir ya 6 7 Yanıtla
  • Yilmaz Asik: Mourınho bile sizi kurtaramaz 7 5 Yanıtla
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