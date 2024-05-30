Fenerbahçe'de başkan adayı Aziz Yıldırım'ın "imzayı attı" diyerek takımın başına getireceğini açıkladığı dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho, sarı-lacivertli taraftarları heyecanlandıran bir paylaşım yaptı.
Portekizli teknik adam, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yeni maceralar için yeni şeyler" ifadelerini kullandı.
İşte o paylaşım;
Jose Mourinho'nun bu paylaşımı özellikle Fenerbahçe taraftarları tarafından yoğun ilgi gördü. Sarı lacivertli taraftarlar, 61 yaşındaki teknik direktörün paylaşımını beğeni ve yorum yağmuruna tuttu.
Önümüzdeki hafta Jose Mourinho'yu İstanbul'a getireceğini belirten Aziz Yıldırım, "Jose Mourinho imzayı attı, gelmeme durumu yok. Biz 3 yıllığına geliyoruz, 3 yıllığına hocamız da Mourinho'dur. Mourinho 2 sene için geliyor. Şampiyon olursak 2 sene sonra uzatırız. Mourinho gelecek" demişti.
Son Dakika › Spor › Aziz Yıldırım, 'imzayı attı' demişti! Jose Mourinho'dan Fenerbahçelileri heyecanlandıran paylaşım - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (12)