Sakaryaspor\'u 3-1 yenen Bodrum FK, Süper Lig\'e yükselen son takım oldu

Trendyol 1. Lig play-off finalinde Sakaryaspor ile Bodrum FK, Adana'da kozlarını paylaştı. Rakibini uzatmalarda 3-1 mağlup eden Bodrum FK, Trendyol Süper Lig'e yükselen son takım oldu.
Yeşil-beyazlı takıma galibiyeti ve Süper Lig'i getiren golleri 19. dakikada Gökdeniz Bayrakdar, 94. dakikada Ondrej Celutska ve 103. dakikada Tunahan Akpınar kaydetti. Sakaryaspor'un tek golü ise 72. dakikada Zdravko Dimitrov'dan geldi.
Her iki takımda müsabakayı 10 kişi tamamladı. Sakaryaspor'un tecrübeli savunma oyuncusu Rajko Rotman 45. dakikada gole giden rakibini düşürerek direkt kırmızı kart gördü. Bodrum FK'da ise 105+1 ve 105+4. dakikalarda gördüğü sarı kartlarla oyundan atılan Tunahan Akpınar da takımını 10 kişi bıraktı.
Bodrum FK, mücadeleden 1-0 galip ayrılarak Eyüpspor ve Göztepe'nin ardından Süper Lig'e yükselmeyi başaran 3. ve son takım oldu. Daha önce Süper Lig tecrübesi olmayan ve geçen sezon bileti Pendikspor'a kaptıran Ege temsilcisi, tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele edecek.
Trendyol 1. Lig'de 34. maçta 15 galibiyet, 12 beraberlik ve 7 mağlubiyet alan Bodrum FK, 57 puanla sezonu 4. sırada tamamlayarak play-offlara kalmayı başardı. Yeşil-beyazlı takım, play-off ilk turunda Boluspor'u eledikten sonra ikinci turda da Ahlatcı Çorum FK'yi saf dışı bıraktı. Finalde de Sakaryaspor'u deviren Ege ekibi, tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükselmeyi başardı.
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