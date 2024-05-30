Sakaryaspor'u 3-1 yenen Bodrum FK, Süper Lig'e yükselen son takım oldu - Son Dakika
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Sakaryaspor'u 3-1 yenen Bodrum FK, Süper Lig'e yükselen son takım oldu

Sakaryaspor\'u 3-1 yenen Bodrum FK, Süper Lig\'e yükselen son takım oldu

Trendyol 1. Lig play-off finalinde Sakaryaspor'u uzatmalarda 3-1 mağlup etmeyi başaran Bodrum FK, Eyüpspor ve Göztepe'nin ardından Trendyol Süper Lig'e yükselen son takım oldu. Geçen sezon bileti Pendikspor'a kaptıran yeşil-beyazlılar, tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele edecek.

30.05.2024 22:35
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Trendyol 1. Lig play-off finalinde Sakaryaspor ile Bodrum FK, Adana'da kozlarını paylaştı. Rakibini uzatmalarda 3-1 mağlup eden Bodrum FK, Trendyol Süper Lig'e yükselen son takım oldu.

SÜPER LİG'İ GETİREN GOLLER

Yeşil-beyazlı takıma galibiyeti ve Süper Lig'i getiren golleri 19. dakikada Gökdeniz Bayrakdar, 94. dakikada Ondrej Celutska ve 103. dakikada Tunahan Akpınar kaydetti. Sakaryaspor'un tek golü ise 72. dakikada Zdravko Dimitrov'dan geldi.

Sakaryaspor'u 3-1 yenen Bodrum FK, Süper Lig'e yükselen son takım oldu

İKİ TAKIM DA KIZARDI

Her iki takımda müsabakayı 10 kişi tamamladı. Sakaryaspor'un tecrübeli savunma oyuncusu Rajko Rotman 45. dakikada gole giden rakibini düşürerek direkt kırmızı kart gördü. Bodrum FK'da ise 105+1 ve 105+4. dakikalarda gördüğü sarı kartlarla oyundan atılan Tunahan Akpınar da takımını 10 kişi bıraktı.

Sakaryaspor'u 3-1 yenen Bodrum FK, Süper Lig'e yükselen son takım oldu

İLK KEZ SÜPER LİG'E YÜKSELDİLER

Bodrum FK, mücadeleden 1-0 galip ayrılarak Eyüpspor ve Göztepe'nin ardından Süper Lig'e yükselmeyi başaran 3. ve son takım oldu. Daha önce Süper Lig tecrübesi olmayan ve geçen sezon bileti Pendikspor'a kaptıran Ege temsilcisi, tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele edecek.

Sakaryaspor'u 3-1 yenen Bodrum FK, Süper Lig'e yükselen son takım oldu

BODRUM FK'NIN SÜPER LİG YOLCULUĞU

Trendyol 1. Lig'de 34. maçta 15 galibiyet, 12 beraberlik ve 7 mağlubiyet alan Bodrum FK, 57 puanla sezonu 4. sırada tamamlayarak play-offlara kalmayı başardı. Yeşil-beyazlı takım, play-off ilk turunda Boluspor'u eledikten sonra ikinci turda da Ahlatcı Çorum FK'yi saf dışı bıraktı. Finalde de Sakaryaspor'u deviren Ege ekibi, tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükselmeyi başardı.

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Son Dakika Spor Sakaryaspor'u 3-1 yenen Bodrum FK, Süper Lig'e yükselen son takım oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • İbrahim Kartal: Başarılarının devamını dilerim 1 0 Yanıtla
  • yıldıray yanık: Azimle buraya kadar gelip başarı sağlayan Bodrumsporu tebrik ederim. Adamlar hakkı ile oynadı ve maçı aldı. 1 0 Yanıtla

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SON DAKİKA: Sakaryaspor'u 3-1 yenen Bodrum FK, Süper Lig'e yükselen son takım oldu - Son Dakika
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