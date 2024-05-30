Ağrı\'da üstsüz dolaşan kadın akıl hastanesine yatırıldı

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En yakın arkadaşını canice öldürüp kendi köyüne gömmüş

"Sen bir soytarısın, adam ol laf dinle"

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde çıplak halde bulunan S.A. isimli kadının görüntüleri sosyal medyada yayılırken kadınla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Polis ekiplerinin karakola götürdüğü kadın, tedavi için Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildi.

ÇEVREDEKİLER ŞAŞKINLIK İÇİNDE POLİSE İHBAR ETTİ

Kalabalığa aldırış etmeden ilçe merkezinde yürüyen kadın bir kahvehanenin önünden geçerken kapının önünde oturan kişilere "Hayatımı aldığınıza değdi mi? Delirttiniz lan beni, değdi mi?" diyerek bağırdı. Daha sonra çırılçıplak yürümeye devam eden kadın yoğun araç trafiğinin olduğu otoyolda yürüyüşünü sürdürdü.

Kadının davranışlarını normal bulmayan çevredekiler durumu polisi bildirdi. Olay yerine gelen ekipler kadının ifadesini almak için şubeye götürdü.

HAREKETİ İÇİN 2 GEREKÇE SAYDI

Burada ifadesi alınan S.A, insanların vurdumduymaz olmaları ve kendisini hiçbir zaman fark etmemelerinden sıkıldığını, bu yüzden çıplak vaziyette cadde üzerinde gezdiğini ve tedavi olmak istediğini belirtti.

AKIL HASTANESİNE YATIRILDI

Cumhuriyet Savcısından alınan talimatlar doğrultusunda başlanan tahkikatın ardından, S.A., psikolog ön raporu düzenlenmesi amacıyla hastaneye gönderildi. 1 gece gözlem altında kalan S.A, savcılık işlemleri tamamlanması ardından Doğubayazıt Sulh Ceza Hakimliği tarafından 3 hafta süre ile gözlem alında kalınması amacıyla Elazığ Fethi Sekin Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildi.