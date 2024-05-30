Sahte pasaportla yakalanan Serdar Sertçelik için MİT'ten açıklama! Gözaltı fotoğrafları da ortaya çıktı - Son Dakika
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Sahte pasaportla yakalanan Serdar Sertçelik için MİT'ten açıklama! Gözaltı fotoğrafları da ortaya çıktı

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Ankara Emniyeti'ni sarsan Ayhan Bora Kaplan soruşturmasının iki numaralı ismi M7 kod adlı Serdar Sertçelik, sahte Gürcistan pasaportuyla Macaristan'da yakalandı. Kırmızı bültenle aranan Sertçelik'in iadesi için süreç başlatılırken, operasyona ilişkin MİT'ten yapılan açıklamada "Paris'te olduğu düşünülüyordu, Karadağ'da olduğu tespit edildi" ifadesi yer aldı. Öte yandan Sertçelik'in Macaristan'da yakalandıktan sonra çekilen fotoğrafları da ortaya çıktı.

30.05.2024 21:15  Güncelleme: 22:06
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Türkiye gündeminden düşmeyen Ayhan Bora Kaplan soruşturmasının "M7" kod adlı gizli tanığı Serdar Sertçelik, Macaristan'da tutuklandı.

SAHTE PASAPORTLA KAÇARKEN YAKALANDI

Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, kasten öldürme, suçu gizleme gibi suçlamalar ve kırmızı bültenle aranan Sertçelik, Simeon Nikos ismiyle düzenlenmiş sahte Gürcistan pasaportuyla Roszke sınır kapısından giriş yapmaya çalışırken fark edilerek kıskıvrak yakalandı.

Sahte pasaportla yakalanan Serdar Sertçelik için MİT'ten açıklama! Gözaltı fotoğrafları da ortaya çıktı

MİT'TEN OPERASYONA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Sertçelik'in Macaristan'a yakalanmasına ilişkin bir açıklama da Milli İstihbarat Teşkilatı'ndan (MİT) geldi. MİT'ten yapılan açıklamada, "MİT, Fransa'nın başkenti Paris'te olduğu düşünülen Serdar Sertçelik'in Karadağ'da olduğunu tespit etti. Serdar Sertçelik'in yeri anında Adalet Bakanlığı ile paylaşıldı. Eş zamanlı olarak Interpol tarafından Serdar Sertçelik hakkında "Kırmızı Bültenle Arama Kararı" çıkarıldı. Hakkında kırmızı bültenle arama kararı çıkarıldığını öğrenen firari Serdar Sertçelik, Karadağ'dan karayolu ile Sırbistan üzerinden Macaristan'a kaçtı. Macaristan sınırında Gürcistan sahte pasaportu ile yakalandı. Adalet Bakanlığı, şahsın iadesi için adli süreci başlattı" denildi.

Sahte pasaportla yakalanan Serdar Sertçelik için MİT'ten açıklama! Gözaltı fotoğrafları da ortaya çıktı

FOTOĞRAFLARI ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan kırmızı bülten kararını duyunca kaçmaya çalışan ancak Macaristan'da yakalanan Serdar Sertçelik'in yakalandıktan sonraki fotoğrafları da ortaya çıktı.

BORA KAPLAN SORUŞTURMASININ 2 NUMARASI

Ankara Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, suç örgütü lideri olduğu iddia edilen Ayhan Bora Kaplan'ı 8 Eylül 2023 günü yurt dışına kaçmak üzereyken Esenboğa Havalimanı'nda yakaladı. Bu operasyonun devamında gizli tanık Serdar Sertçelik'in gündeme getirdiği hükümete komplo iddiası Türkiye'nin gündemine oturdu.

Ayhan Bora Kaplan suç örgütünün iki numaralı ismi olduğu iddia edilen Serdar Sertçelik, dava M7 kod adı ile gizli tanık yapılarak 19 sayfa ifade verdi. Sertçelik'in ev hapsindeyken yurt dışına kaçması ve dosyaya gizli tanık yapılma süreci tartışma yarattı. Sertçelik, yurt dışına çıktıktan sonra katıldığı bir YouTube yayınında gizli tanık olduğunu açıkladı ve polisler tarafından ifadesinin yönlendirildiğini iddia etti. Sertçelik, polisler tarafından bazı eski bakanlar ve mevcut bazı bakanlar ile bazı siyasiler hakkında ifade vermeye zorlandığını öne sürdü. Öte yandan AK Parti ve MHP'ye yönelik bir kumpas kurulduğunu iddia etti.

Sahte pasaportla yakalanan Serdar Sertçelik için MİT'ten açıklama! Gözaltı fotoğrafları da ortaya çıktı

SORUŞTURMANIN GEÇMİŞİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne ilişkin davanın firari sanığı Serdar Sertçelik'in iddiaları üzerine 6 Mayıs'ta soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 10 şüpheliden 7'si "Yargı görevi yapanı, bilirkişiyi veya tanığı etkilemeye teşebbüs", "Göreve ilişkin sırrın açıklanması" ve "Suçluyu kayırma" suçlarından tutuklanmıştı.

Öte yandan şüpheliler hakkında Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 316/1. maddesinde düzenlenen "devletin güvenliği veya anayasal düzeni ihlale teşebbüs suçlarından birini işlemek için anlaşma" suçundan yürüten soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Sahte pasaportla yakalanan Serdar Sertçelik için MİT\'ten açıklama! Gözaltı fotoğrafları da ortaya çıktı

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Son Dakika Güncel Sahte pasaportla yakalanan Serdar Sertçelik için MİT'ten açıklama! Gözaltı fotoğrafları da ortaya çıktı - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Erkut Köse: Yine ev hapsi verirsiniz 3 0 Yanıtla
    Balan Guler: sizin eve gönderelim ne dersin 0 0

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