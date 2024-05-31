Eski ABD Başkanı Trump, ''sus payı'' davasında suçlu bulundu - Son Dakika
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Eski ABD Başkanı Trump, ''sus payı'' davasında suçlu bulundu

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ABD Başkanı Trump, yetişkin film yıldızı Stormy Daniels'e 2016 başkanlık seçimleri sırasında yasa dışı ''sus payı'' ödenmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamındaki davada 34 suçlamanın tamamından suçlu bulundu. Böylelikle Trump, belgelerde tahrifat yapmaktan suçlu bulunmasıyla, hüküm giyen ilk eski ABD başkanı olarak tarihe geçti. Davaya bakan Hakim Juan Merchan, jürinin kararı bildirmesinden sonra Trump'a verilecek cezayı 11 Temmuz'da açıklayacak.

31.05.2024 00:13
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Eski ABD Başkanı ve 2024 başkanlık seçimlerinin Cumhuriyetçi adayı Donald Trump'ın, yetişkin film yıldız Stormy Daniels'a yaptığı "sus payı" ödemesiyle ilgili kendisine yöneltilen 34 suçlamanın tamamından suçlu bulundu.

ABD TARİHİNDE BİR İLK

Trump'ın 6 haftadır devam eden "sus payı" davasında jüri kararını verdi. Mahkemenin 7'si erkek 12 kişilik jüri heyeti, "sus payı" davasında Trump'ın, hakkındaki 34 ayrı suçlamanın tamamından suçlu olduğuna karar verdi. Böylelikle ABD tarihinde kendisine yöneltilen suçlamalar nedeniyle ilk kez hakim karşısına çıkan eski bir başkan suçlu bulunmuş oldu.

Eski ABD Başkanı Donald Trump

KARAR SONRASI TRUMP'TAN İLK AÇIKLAMA

Trump, jürinin kararından sonra medyaya yaptığı kısa açıklamada, "Bu rezalet ve hileli bir duruşmaydı. İnsanlar burada ne olduğunu biliyor. Ben çok masum bir adamım. Ülkemizi ve anayasamızı savunuyorum." ifadelerini kullandı. Ülkenin bir cehenneme döndüğünü savunan Trump, davanın siyasi rakipleri tarafından gündeme getirildiğini tekrarlayarak, "Başımız büyük belada olan bir ülkemiz var, bu hileli bir karar, bu hakimin bu yargılamaya bakmasına asla izin verilmemeliydi." şeklinde konuştu.

CEZANIN VERİLECEĞİ TARİH 11 TEMMUZ

Davaya bakan Hakim Juan Merchan, jürinin kararı bildirmesinden sonra eski ABD Başkanı Trump'a verilecek ceza için 11 Temmuz 2024 tarihini belirledi.

Stormy Daniels

TRUMP'IN "SUS PAYI" DAVASI

Eski ABD Başkanı Trump, 18 Mart 2023'te Manhattan Bölge Savcılığınca yetişkin filmlerinde oyunculuk yapan Stormy Daniels'e 2016 başkanlık seçimleri sırasında yasa dışı "sus payı" ödenmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında büyük jüri tarafından suçlanmıştı.

Trump, "sus payı" ve bununla ilgili kayıtlarda sahtekarlık yapmaktan 4 Nisan 2023'te New York'ta hakim karşısına çıkmıştı. Kendisine yöneltilen 34 ayrı suçlamayı reddeden Trump, hakkındaki iddiaları "siyasi cadı avı" olarak nitelemiş ve suçlamaları "seçimlere müdahale" olarak gördüğünü belirtmişti. Trump, "Amerikan tarihinde kendisine yöneltilen suçlamalar nedeniyle hakim karşısına çıkan ilk eski başkan" olarak kayıtlara geçmişti.

Eski ABD Başkanı Trump, \'\'sus payı\'\' davasında suçlu bulundu

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    Yorumlar (2)

  • Taner Barker: Desenize yeni başkan o olacak 13 0 Yanıtla
  • Mehmetali Karatay: Adalet 1 1 Yanıtla

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