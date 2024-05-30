Ülkücü liderin öldürülmesiyle ilgili yeni bulgular ortaya çıktı

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HABER: ESRA TOKAT

(ANKARA) - Sinan Ateş öldürüldükten bir gün sonra şüpheli Tolgahan Demirbaş'ın savcılık talimatıyla arama yapılan aracında 7 adet kovan, 34 adet fişek, 1 adet tabanca, tabancaya takılı vaziyette bir adet şarjör bulunduğu ortaya çıktı. Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı Emre Yüksel ve Tolgahan Demirbaş'ın birbirleri ile çelişkili ifadeler verdiği belirlendi.

Ankara'nın Çukurambar semtinde, 30 Aralık 2022'de eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş öldürüldü. Sinan Ateş öldürüldükten bir gün sonra 31 Aralık 2022'de Cumhuriyet Savcısı talebiyle Sinan Ateş cinayetinde azmettirici olduğu iddia edilen Ülkü Ocakları Genel Merkez Yöneticisi şüpheli Tolgahan Demirbaş'ın 06 BSG 411 plaka sayılı beyaz renkli Citroen C5 marka aracında arama yapıldı. Arama sonucunda bir karton kutu içerisinde 7 adet kovan, 34 adet fişek, 1 adet tabanca, tabancaya takılı vaziyette bir adet şarjör ve şarjör içerisinde 14 adet fişeğin bulundu. Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü tarafından muhafaza altına alınan silah ve mühimmata Ankara 6. Sulh Ceza Mahkemesi tarafından verilen kararla el konuldu. Söz konusu belgeye ANKA Haber Ajansı ulaştı.

Öte yandan Sinan Ateş cinayetinde "Toplu halde, iştirak halinde Tasarlayarak kasten öldürme suçuna yardım etmek"ten suçlanan tutuklu sanık Emre Yüksel ve cinayetin azmettiricisi olduğu iddia edilen şüpheli Tolgahan Demirbaş'ın Ankara Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'nde verdikleri ifadelerin de çelişkili olduğu tespit edildi.

"Ortada yanlış bir anlaşılma var" savunması

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, şüpheli Tolgahan Demirbaş'ın Ankara Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'nde 1 Ocak 2023'te verdiği ifadesinde Emre Yüksel ile Gökçehöyük'te bulunan göle gitmeye karar verdiğini ancak Emre Yüksel isimli şahsın alınan beyanında böyle bir hususun olmadığı gibi Cuma namazı sonrası karşılaşarak Hüsrev Lokantası'na giderek yemek yediğini beyan ettiğini belirterek konu hakkında Demirbaş'a soru yöneltti. Demirbaş ise "Her ne kadar Emre Yüksel arkadaşım Cuma namazı sonrası karşılaştığımızı beyan etmiş ise de ortada bir yanlış anlaşılma vardır" savunmasını yaptı.

Yüksel ifadesini değiştirdi: "Çiftliğe gitme notkasında böyle bir hususun olmadığını söylemiş isem de..."

Emre Yüksel de savcılık ifadesinde önceki beyanını değiştirerek "Ben daha önceki ifademde Tolgahan Demirbaş ile Gökçehöyük'te bulunan Aytaç Ataç'a ait çiftliğe gitme noktasında böyle bir hususun olmadığını söylemiş isem de biz o gün bu konuyu konuşmuştuk. O gün bu konu üzerine saat 13.00 sıralarında beni beklediğinden haberim yoktu. O bölgede konum çekmediğinden kendisi bana eşlik etmek için Gölbaşı istikametinde bulunan Kadoil Petrol Ofisi'nin önünde beni beklemiş. Kendisine misafirim olduğunu söyleyince kendisi de geri dönmüştür" dedi.

"Her ne kadar kamera görüntülerinde görülmemiş ise de beyanlarımın arkasındayım"

Suikast sonrası tetikçi Eray Özyağcı'yı Ankara dışına çıkardığı iddia edilen Tolgahan Demirbaş konuya ilişkin savcılık tarafından yapılan baz tespitleri de reddetti. Savcılık, benzinlik kamera görüntüleri incelendiğinde saat 13: 45 sıralarında Demirbaş'ın durduğu ve motosikletten inen bir şahsın Demirbaş'ın kullandığı 06 BSG 411 plaka sayılı Citroen C5 marka aracına bindiğini tespit ederken Demirbaş ifadesinde "Bana bahsetmiş olduğunuz motosiklet, benim aracıma yanaşarak durmamıştır ve benim aracıma kimse binmemiştir. Kamera kayıtlarındaki araç benim aracım değildir. Söylediğim gibi ben lastiklerimi şişirmek için Shell isimli petrol ofisine giderek lastikleri şişirdim. Beyan ettiğiniz gibi her ne kadar kamera görüntülerinde görülmemiş ise de, ben beyanlarımın arkasındayım" diye beyanda bulundu.