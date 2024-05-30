CHP\'li vekil kask takıp motokurye kıyafeti giydi, AK Partililer "Şov yapıyorsun" deyince tansiyon yükseldi

Politika

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda CHP'nin "Dijital platform çalışanları ve kuryelerin sorunları"na ilişkin grup önerileri görüşüldü. Partisinin grup önerisi üzerine konuşan CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir, motokurye kazalarından örnekler verip kürsüde motokurye kıyafeti giydi.

"İNSAN KANI BU KADAR UCUZ MU?"

Üniversiteden yeni mezun olan bir motokuryenin kaza sonucu hayatını kaybettiğini dile getiren Demir, "Üniversitenin yeni mezunu bir genç kuryelik yapıyor. Neden? Çünkü iş bulamıyor. Çözümü kurye olmakla buluyor ve çaresizliğinin bedelini ise canıyla ödüyor. İnsan kanı bu kadar ucuz mu?" diye konuştu.

KÜRSÜDE MOTOKURYE KIYAFETİ GİYİP KASK TAKTI

Demir, Türkiye'de motosikletli kuryelerin sayısının 1 milyona yaklaştığını, sosyal hakları ve iş güvenlikleri ile ilgili düzenlemelerin yeterli olmadığını kaydetti. CHP'li Demir ayrıca konuşmasının ardından kürsüde motokurye kıyafetini giydi ve kask taktı.

"ŞOV YAPIYORSUN" DEYİNCE TANSİYON YÜKSELDİ

CHP Ankara Milletvekili Demir'in kask takıp motokurye giydiği esnada ise AK Parti sıralarındaki milletvekilleri, CHP'li Demir'e "Şov yapıyorsun." diye tepki gösterdi. Demir ise AK Parti sıralarına giderek vekillerle tartıştı. O anlar kameraya da yansıdı.