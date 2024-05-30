CHP'li vekil kask takıp motokurye kıyafeti giydi, AK Partililer "Şov yapıyorsun" deyince tansiyon yükseldi - Son Dakika
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Politika

CHP'li vekil kask takıp motokurye kıyafeti giydi, AK Partililer "Şov yapıyorsun" deyince tansiyon yükseldi

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CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir, TBMM Genel Kurul çalışmalarına katılarak konuşma yaptı. Demir, motosikletli kuryelerin sorunlarını dile getirdiği konuşmasında motokurye kıyafetini giyerek kask taktı. AK Parti sıraları ise CHP'li Demir'e "Şov yapıyorsun." diyerek tepki gösterdi. Demir ise AK Parti sıralarına kadar giderek vekillerle tartıştı.

30.05.2024 22:14
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Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda CHP'nin "Dijital platform çalışanları ve kuryelerin sorunları"na ilişkin grup önerileri görüşüldü. Partisinin grup önerisi üzerine konuşan CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir, motokurye kazalarından örnekler verip kürsüde motokurye kıyafeti giydi.

"İNSAN KANI BU KADAR UCUZ MU?"

Üniversiteden yeni mezun olan bir motokuryenin kaza sonucu hayatını kaybettiğini dile getiren Demir, "Üniversitenin yeni mezunu bir genç kuryelik yapıyor. Neden? Çünkü iş bulamıyor. Çözümü kurye olmakla buluyor ve çaresizliğinin bedelini ise canıyla ödüyor. İnsan kanı bu kadar ucuz mu?" diye konuştu.

CHP'li vekil kask takıp motokurye kıyafeti giydi, AK Partililer tepki gösterdi: Şov yapıyorsun

KÜRSÜDE MOTOKURYE KIYAFETİ GİYİP KASK TAKTI

Demir, Türkiye'de motosikletli kuryelerin sayısının 1 milyona yaklaştığını, sosyal hakları ve iş güvenlikleri ile ilgili düzenlemelerin yeterli olmadığını kaydetti. CHP'li Demir ayrıca konuşmasının ardından kürsüde motokurye kıyafetini giydi ve kask taktı.

CHP'li vekil kask takıp motokurye kıyafeti giydi, AK Partililer tepki gösterdi: Şov yapıyorsun

"ŞOV YAPIYORSUN" DEYİNCE TANSİYON YÜKSELDİ

CHP Ankara Milletvekili Demir'in kask takıp motokurye giydiği esnada ise AK Parti sıralarındaki milletvekilleri, CHP'li Demir'e "Şov yapıyorsun." diye tepki gösterdi. Demir ise AK Parti sıralarına giderek vekillerle tartıştı. O anlar kameraya da yansıdı.

CHP'li vekil kask takıp motokurye kıyafeti giydi, AK Partililer 'Şov yapıyorsun' deyince tansiyon yükseldi
CHP\'li vekil kask takıp motokurye kıyafeti giydi, AK Partililer "Şov yapıyorsun" deyince tansiyon yükseldi
Kaynak: AA
Abdullah Aydemir
Abdullah Aydemir
Sondakika.com - Politika

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Son Dakika Politika CHP'li vekil kask takıp motokurye kıyafeti giydi, AK Partililer 'Şov yapıyorsun' deyince tansiyon yükseldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Orhan Darıcı: Parti tutmaksızın bir kurye olarak destekliyorum. Tansiyonun yükseliceği bi durumda yok aslında. Sadece söylenilenlere karşı çıkarak hiç bi şey çözülemez. 0 1 Yanıtla

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SON DAKİKA: CHP'li vekil kask takıp motokurye kıyafeti giydi, AK Partililer "Şov yapıyorsun" deyince tansiyon yükseldi - Son Dakika
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