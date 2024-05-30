Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda CHP'nin "Dijital platform çalışanları ve kuryelerin sorunları"na ilişkin grup önerileri görüşüldü. Partisinin grup önerisi üzerine konuşan CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir, motokurye kazalarından örnekler verip kürsüde motokurye kıyafeti giydi.
Üniversiteden yeni mezun olan bir motokuryenin kaza sonucu hayatını kaybettiğini dile getiren Demir, "Üniversitenin yeni mezunu bir genç kuryelik yapıyor. Neden? Çünkü iş bulamıyor. Çözümü kurye olmakla buluyor ve çaresizliğinin bedelini ise canıyla ödüyor. İnsan kanı bu kadar ucuz mu?" diye konuştu.
Demir, Türkiye'de motosikletli kuryelerin sayısının 1 milyona yaklaştığını, sosyal hakları ve iş güvenlikleri ile ilgili düzenlemelerin yeterli olmadığını kaydetti. CHP'li Demir ayrıca konuşmasının ardından kürsüde motokurye kıyafetini giydi ve kask taktı.
CHP Ankara Milletvekili Demir'in kask takıp motokurye giydiği esnada ise AK Parti sıralarındaki milletvekilleri, CHP'li Demir'e "Şov yapıyorsun." diye tepki gösterdi. Demir ise AK Parti sıralarına giderek vekillerle tartıştı. O anlar kameraya da yansıdı.
Son Dakika › Politika › CHP'li vekil kask takıp motokurye kıyafeti giydi, AK Partililer 'Şov yapıyorsun' deyince tansiyon yükseldi - Son Dakika
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