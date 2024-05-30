HÜDA PAR\'dan vatandaşlık kanununda değişiklik talebi: Ülkemizdeki siyonistler vatandaşlıktan çıkarılsın ve yargılansın

Politika

HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Serkan Ramanlı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) düzenlediği basın toplantısında Meclis'e sundukları "Vatandaşlık Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi"nin ayrıntılarını paylaştı. Ramanlı, İsrailli yöneticilerin yargılanması ve İsrail saflarında savaşa katılan çifte vatandaşların vatandaşlıktan çıkarılması için kanun teklifi verdiklerini açıkladı. Teklife ilişkin Haberler.com'a konuşan HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Abdullah Aslan da kanun teklifini yorumladı.

Ramanlı, "Aylar önce HÜDA PAR milletvekilleri olarak Siyonist barbar çete bu pervasızlığını masum sivillere karşı gösterirken biz nasıl bir fonksiyon icra edebiliriz diye" düşündüklerini aktararak, bu düşünce sonucunda kanun teklifi meselesinin çıktığını ifade etti.

HÜDA PAR Sözcüsü Serkan Ramanlı

"BUGÜNE KADAR SOMUT BİR ADIM ATILMADIĞINI ÜZÜLEREK MÜŞAHEDE EDİYORUM"

Ramanlı, "Biliyorsunuz, insanlığa karşı işlenen suçları soruşturmak uluslararası sözleşmelerle bütün ülkelere tanınan bir haktır. Bunun yerlisi, yabancısı, yeri, yurdu yoktur. İnsanlığa karşı işlenen suçların mağduru bütün insanlık olduğu için her ülke kendi yargısı eliyle insanlığa karşı suç işleyen soykırım işleyen organizatörününden failine azmettireninden liderine kadar herkesi yargılama hakkına sahiptir. Peki ülkemizde durum ne? Bizim de böyle bir hakkımız var. Ceza kanunumuzda adalet bakanının talebi ile soykırım suçuna ortak olan liderinden organizatörüne kadar failinden azmettiricisine kadar herkesi yargılayabilme hakkı var. Ama Adalet Bakanının bu yöndeki bir talimatı şart koşuluyor. Uluslararası ilişkiler, ülkeler arası diplomatik münasebetler sebebiyle belki bugüne kadar Adalet Bakanlığı bir irade sergilememiş olabilir. Bu da eleştirilecek bir konudur. Zira Gazze meselesi bütün siyasi partilerin ortak iradesiyle görülüyor ki hepimizin ortak bir mesuliyetidir. Bunun a partisi b partisi yoktur. Hükümeti de elbette bunun dışında tutmuyoruz, ama bugüne kadar bir somut adım atılmadığını da üzülerek müşahede ediyoruz." dedi.

"HAKLARINDA YAKALAMA KARARI ÇIKARILABİLMESİ VE ŞAYET YAKANABİLİRLERSE TUTUKLANMALIDIRLAR"

"Televizyon ekranlarından her gün bombalanan çocuklar, kadınlar, yaşlılar maalesef bizim yargımızı harekete geçirmeye yetmiyor." diyen Ramanlı, "Çünkü Adalet Bakanının bu yönde bir talimatı yargıya ulaşmıyor. O halde dedik; madem yargı millet adına yargılama yetkisini kullanıyor, madem bizler milletin temsilcisiyiz, hükümetin ülkeler arası diplomatik ilişkilerin bozulmasından endişe etmesi sebebi ile böyle bir adımı atmaması da madem bir vaka, o halde yargılama yapılabilmesi için Meclis kararının da yetmesi gerekiyor. Bir maddemiz buna ilişkindir. Yani Meclis'in karar almasıyla yargı harekete geçebilmeli ve bu siyonist barbar çetenin insanlığa karşı islemiş olduğu suçların yargılaması bizim ülkemizde de yapılabilmeli. Haklarında yakalama kararı çıkarılabilmeli ve şayet yakalanabilirlerse tutuklanmalıdırlar." ifadelerini kullandı.

HÜDA PAR Sözcüsü Serkan Ramanlı

"GAZZE'DE MASUMLARIN KATLEDİLMESİ İÇİN OLUŞTURULAN ORDUYA KİŞİYİ VATANDAŞLIKTAN ATALIM"

Türkiye'de çifte vatandaşlığın mümkün olduğunu hatırlatan Ramanlı, "Çifte vatandaşlık sebebiyle ister Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşı olsun ister Siyonist işgalci rejimin vatandaşı olsun gidip Gazze'de masumların katledilmesi için oluşturulan orduya eğer yazılmışsa, onun vatandaşlığını kaybettirelim. Bunları vatandaşlıktan atalım diyoruz. Eğer oraya asker yazılmış ve bu insanlığa karşı işlenen suçlarda bilfiil rol almışsa onları da cezalandıralım. Hem de en ağır ceza ile cezalandıralım, ağırlaştırılmış müebbet hapsi de onlar için kanunda öngörelim. Bu da yetmez bu kişilerin mal varlıklarına da el koyalım." ifadelerini kullandı.

"BU TEKLİFİMİZİN KANUNLAŞMASI İÇİN LEHTE OY KULLANIN DİYORUZ"

İsrail çifte vatandaşlarının el konulan mal varlıklarının da maddi imkansızlıktan dolayı evlenemeyen gençler için oluşturulan fona aktarılması önerisinde bulunan Ramanlı, Meclis'te grubu bulunan veya grubu bulunmayan partiler ile 590 milletvekiline çağrıda bulunarak, "Filistin hepimizin ortak yarası, ortak davasıdır. Her vesileyle Filistin ile ilgili bu Meclisten ortak imzayla bildiriler çıkıyor. O halde gelin bu teklifimize de destek verin. Bu teklifimizin kanunlaşması için de lehte oy kullanın diyoruz." dedi.

HÜDA PAR Sözcüsü Serkan Ramanlı

"KANUN TEKLİFİ ÖNÜMÜZDEKİ SALI MECLİS'TE OLABİLİR"

Kanun teklifine ilişkin Haberler.com'a konuşan HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Abdullah Aslan, kanun teklifinin büyük olasılıkla önümüzdeki salı günü Meclis Genel Kurulu gündemine gelebileceğini ifade etti.

"HERKES ELİNİ VİCDANINA KOYACAK VE KARARINI VERECEK"

Aslan, kanun teklifiyle ilgili, "Herkes kendi elini vicdanına koyacak ve bununla ilgili kararını verecek. Bunu kamuoyu takdir edecek, kim hangi kararı verirse veya hangi tarafta olursa." dedi.

HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Abdullah Aslan

"BURADAN FİLİSTİN'E GİDİP, ORADAKİLERİN KANINA GİREN KİŞİLERLE İLGİLİ MECLİS'İN BİR KARARI OLSUN"

Teklifin kanunlaşmasını umut ettiklerini kaydeden Aslan, "Bu teklif kanunlaşsın diye biz bu teklifi yaptık. Bizim umudumuz, isteğimiz ve talebimiz odur ki; Bu teklif yasalaşsın ve buradan Filistin topraklarına giderek orada işgalcilerin yanında yer alıp, Filistinlilerin kanına giren kişilerle ilgili Meclis'in bir kararı olmuş olsun. Dileğimiz bu yönde." ifadelerini kullandı.