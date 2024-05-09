Şampiyonlar Ligi'ni ilk kez bir Türk futbolcu kazanacak

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Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş mücadelesinde Real Madrid, Bayern Münih'i konuk etti. Real Madrid 2-1'lik skorla finale taşıdı. Real Madrid finalde Borussia Dortmund ile karşılaşacak.

DEV FİNAL 1 HAZİRAN'DA

Şampiyonlar Ligi Finali 1 Haziran günü Londra'daki Wembley Stadyumu'nda oynanacak. Finalde Borussia Dortmund ile Real Madrid karşılaşacak.

İKİ TÜRK KARŞI KARŞIYA GELECEK

Finalin en önemli özelliklerinden biri de Milli Takım yıldızlarından Borussia Dortmund'da oynayan Salih Özcan ile Real Madrid'de oynayan Arda Güler karşı karşıya gelecek. Mücadelenin sonunda kupayı milli yıldızlarımızdan biri havaya kaldıracak.

İLK KEZ KAZANAN TÜRK KİM?

2001'de 20 yaşında Bayern Münih ile Şampiyonlar Ligi Kupası'nı kazanarak bu kupayı kazanan tarihteki ilk Türk asıllı Alman futbolcu futbolcu Berkant Göktan olmuştu. Ancak Göktan o maçta Bayern Münih'in kadrosunda yer almamıştı.

4 TÜRK KÖKENLİ FUTBOLCU, FİNAL OYNADI

Daha önce UEFA Şampiyonlar Ligi'nde forma giyen Arda Turan, Nuri Şahin, Hamit Altıntop ve Yıldıray Baştürk, takımlarının final maçını kaybetmesi nedeniyle kupa sevinci yaşayamadı. Arda Turan'ın 2011 ile 2015 yılları arasında formasını giydiği İspanya ekibi Atletico Madrid, 2013-2014 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde final oynadı. Madrid derbisinin yaşandığı finalde Real Madrid, Atletico Madrid'i 4-1 yenerek kupayı kazandı. Nuri Şahin, Almanya temsilcisi Borussia Dortmund'un formasını giydiği dönemde, 2012-2013 sezonunda finalde oynadı. Alman takımlarının karşılaştığı finalde Bayern Münih, Borussia Dortmund'u 2-1 yenerek kupayı müzesine götürdü. Hamit Altıntop, Almanya'nın Bayern Münih ekibiyle 2009-2010 sezonunda "Devler Ligi" finaline çıktı. İtalya'nın Inter takımı, Bayern Münih'i 2-0 mağlup ederek kupayı havaya kaldıran taraf oldu. Yıldıray Baştürk ise Almanya'nın Bayer Leverkusen ekibiyle 2001-2002 sezonunda finalde mücadele etti. İspanya temsilcisi Real Madrid, finalde Bayer Leverkusen'i 2-1 yenerek şampiyonluğu elde etti.