Operasyonlar sürüyor! "Ayazlar" suç örgütü çökertildi - Son Dakika
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Operasyonlar sürüyor! "Ayazlar" suç örgütü çökertildi

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Antalya merkezli 2 ilde düzenlenen 'Mahzen-41' operasyonları ile elebaşılığını Umut Ayaz'ın yaptığı 'Ayazlar' suç örgütünün çökertildiğini, örgüt üyesi 9 şüphelinin ise yakalandığını açıkladı. Operasyonlarda elebaşının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 9 şüpheli yakalanırken adreslerde bulunan ruhsatsız tabanca ve av tüfekleri, muhtelif miktarda uyuşturucu madde ile çok sayıda senet ve Türk Lirası'na el konuldu.

09.05.2024 08:05
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Antalya merkezli 2 ilde düzenlenen "Mahzen-41" operasyonları ile elebaşılığını Umut Ayaz'ın yaptığı "Ayazlar" suç örgütünün çökertildiğini, örgüt üyesi 9 şüphelinin ise yakalandığını açıkladı. Şüphelilerin onlarca suça karışarak vatandaşı tuzağa düşürdüğü ve haksız kazanç sağladıkları tespit edildi. Öte yandan örgüt üyelerinin, tefecilik, silahla nitelikli yağma, tehdit, kasten yaralama, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, mala zarar verme suçlarını işlediği belirlendi.

11 ADRESE BASKIN DÜZENLENDİ

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı ve Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde; Antalya İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucu Antalya ve Çanakkale'de 11 ayrı adrese operasyon için düğmeye basıldı.

HARAÇ İSTEYİP İŞLETMELERE ÇÖKMEYE ÇALIŞTILAR

Şüphelilerin, bölgede bulunan işletmelerden zorla para isteyerek işletmelere çökmeye çalıştıkları ve para vermek istemeyen işletmelere silahlı saldırıda bulundukları, ekonomik durumu iyi olan vatandaşları tuzağa düşürerek, silahlı tehdit yoluyla rızaları dışında hesaplarından, kendi hesaplarına yüklü miktarda para aktardıkları ve zorla senet imzalattıkları, baskı, cebir ve şiddet yoluyla mağdurları korkutarak şikayetlerinden vazgeçirdikleri ve bölgede uyuşturucu madde ticareti yaparak haksız kazanç sağladıkları tespit edildi.

ÖRGÜT ELEBAŞI DAHİL 9 KİŞİ YAKALANDI

Operasyonlarda elebaşının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 9 şüpheli yakalanırken adreslerde bulunan ruhsatsız tabanca ve av tüfekleri, muhtelif miktarda uyuşturucu madde ile çok sayıda senet ve Türk Lirası'na el konuldu.

BAKAN YERLİKAYA'DA EMNİYET MENSUPLARINA TEŞEKKÜR

Bakan Yerlikaya, yaptığı paylaşımda, "Alanya Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin Duası Sizinle." ifadelerini kullandı.

Operasyonlar sürüyor! "Ayazlar" suç örgütü çökertildi
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Operasyonlar sürüyor! 'Ayazlar' suç örgütü çökertildi - Son Dakika

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