Emeklinin gözü temmuz ayında yapılacak zamda! İşte masadaki rakam

Ekonomi

Geçim mücadelesi her geçen gün daha da zorlaşan milyonlarca emeklinin gündeminde temmuz ayında yapılacak maaş zamları yer alıyor. Hesaplamalar 6 aylık enflasyonun yüzde 25.4 çıkacağını ortaya koyuyor. Böylelikle en düşük emekli aylığına temmuzda en az yüzde 25 oranında zam yapılması bekleniyor.

KAYIP TELAFİ EDİLECEK

Merkez Bankası'nın anketine göre ilk dört ayda yüzde 18.72 olan enflasyon, mayıs ayında yüzde 3, haziran ayında ise yüzde 2.54 daha artacak. Enflasyonun tahmin edilen rakamlara yakın olması halinde, haziran sonunda tüketici enflasyonu yüzde 25.4'e ulaşması bekleniyor. Temmuzda memur ve emeklilere, gerçekleşen enflasyon hesaba alınarak zam yapılacağı için bu kesimin kısmen de olsa enflasyon kaybını telafi edeceği belirtiliyor.

YÜZDE 25 ORANINDA ZAM BEKLENİYOR

Enflasyonun bu beklenti doğrultusunda gerçekleşmesi halinde memur ve memur emeklilerine yüzde 9.17 oranında enflasyon farkı, yüzde 10 oranında da toplu sözleşme zammı olmak üzere toplamda yüzde 20.1 oranında zam yapılacağı öngörülüyor. İşçi, esnaf ve çiftçi emeklilerine ise gerçekleşen 6 aylık enflasyon kadar, yani yaklaşık yüzde 25.4 oranında zam yapılması bekleniyor. Bu kapsamda işçi ile memur emeklisi arasında 5.3 puanlık fark oluşacak. 10 bin liralık en düşük emekli aylığına zam yapılmaması halinde emeklilerin alım gücü temmuzda 7 bin 975 liraya kadar düşecek. Kök aylık hesabı nedeniyle de milyonlarca emekli sıfır zamla karşılaşabilir.

ASGARİ ÜCRET EN AZ 21 BİN LİRAYA ÇIKARILMALI

Enflasyon beklentilerine göre 17 bin 2 lira olan asgari ücretin reel alım gücü haziran sonunda 13 bin 558 liraya düşecek. İlk 6 aylık enflasyon kaybının telafi edilebilmesi için asgari ücretin 1 Temmuz'dan geçerli olmak üzere en az 21 bin 320 liraya çıkarılması gerekiyor. Zam yapılmaması halinde ise asgari ücretin bir miktar üzerinde maaş alanlarla birlikte en az 10 milyon çalışan, açlıkla karşı karşıya kalacak.