Alper Gezeravcı trafik kazası geçirdi - Son Dakika
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Alper Gezeravcı trafik kazası geçirdi

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Kocaeli'de TEM Otoyolu'nda meydana gelen kazada, Alper Gezeravcı ve 2 kişi hafif şekilde yaralandı. Kazada otomobil otobüsle çarpıştı ve yaralılar hastaneye kaldırıldı.

31.05.2024 14:54  Güncelleme: 15:39
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Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da içinde bulunduğu araç trafik kazası yaptı. Kazada Gezeravcı ve 2 kişi hafif şekilde yaralandı.

TEM Otoyolu'nun İzmit geçişi İstanbul istikametinde meydana gelen kazada, seyir halindeki otomobil, otobüsle çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı ve 2 kişi yaralandı.

YARALILARIN SAĞLIK DURUMU İYİ

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İşte kaza yerinden kareler;

İlk Türk astronot Alper Gezeravcı trafik kazası geçirdi
İlk Türk astronot Alper Gezeravcı trafik kazası geçirdi
İlk Türk astronot Alper Gezeravcı trafik kazası geçirdi
Alper Gezeravcı trafik kazası geçirdi
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Alper Gezeravcı trafik kazası geçirdi - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • tekin demir demir: gecmis olsun. adam uzaydaki duble yollara alıştı burada tabi kaza yapar 4 2 Yanıtla

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