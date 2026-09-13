Kırşehir'de midesinden 1 kilo 159 gram uyuşturucu çıkan zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Kırşehir'de midesinden 1 kilo 159 gram uyuşturucu çıkan zanlı tutuklandı

Kırşehir\'de midesinden 1 kilo 159 gram uyuşturucu çıkan zanlı tutuklandı
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Kırşehir'de bir yabancı uyruklunun sindirim sisteminde 139 kapsül içinde 1 kilo 159 gram uyuşturucu ve 9 gram afyon sakızı ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kırşehir'de mide ve bağırsaklarında 1 kilo 159 gram uyuşturucu ele geçirilen yabancı uyruklu şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir yabancı uyruklunun uyuşturucu sevkiyatı gerçekleştireceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

RÖNTGENDE SİNDİRİM SİSTEMİNDE YABANCI CİSİM ÇIKTI

Polis ekiplerince gözaltına alınan zanlı sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye götürüldü.

Röntgen ile tomografi çekimleri yapılan şüphelinin, sindirim sisteminde yabancı cisimler bulunduğu belirlendi.

Zanlının tıbbi iç beden muayenesinde belirlenen kapsüllerin doğal yollarla vücuttan çıkarılması sonucunda, 139 kapsül içerisinde 1 kilo 159 gram uyuşturucu ile 1 kapsül içerisinde 9 gram afyon sakızı ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

VALİ DEMİRYÜREK’TEN UYUŞTURUCUYLA MÜCADELE MESAJI

Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek ise sosyal medya platformlarından yaptığı paylaşımda, gençlerin ve toplumun geleceğini tehdit eden uyuşturucuyla mücadeleyi taviz vermeden, kararlılıkla sürdürdüklerini belirtti.

Uyuşturucunun şehre, gençlere ve ailelere ulaşmasını engellemek için güvenlik güçlerinin sahada kararlılıkla görev yapmayı sürdürdüğünü vurgulayan Demiryürek, operasyonu başarıyla gerçekleştiren İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerini ve emeği geçen tüm personeli tebrik etti.

Kaynak: AA

Narkotik Suçlar, Kırşehir, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırşehir'de midesinden 1 kilo 159 gram uyuşturucu çıkan zanlı tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kırşehir'de midesinden 1 kilo 159 gram uyuşturucu çıkan zanlı tutuklandı - Son Dakika
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