Üvey kızlarını yıllarca istismar eden adam, gözaltına alındı! Polisler sayesinde linç edilmekten kurtuldu - Son Dakika
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Üvey kızlarını yıllarca istismar eden adam, gözaltına alındı! Polisler sayesinde linç edilmekten kurtuldu

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Üvey kızlarını bulmak için Müge Anlı ile Tatlı Sert programına çıkan adamın üç kıza yıllarca cinsel istismarda bulunduğu ortaya çıktı. Gözaltına alınan zanlıya linç girişiminde bulunan vatandaşlar polis tarafından engellendi.

31.05.2024 14:39  Güncelleme: 15:28
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ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına çıkan Selahattin Bey, evden kaçan üvey kızlarına aramak için yayına çıktı. 14 gün sonra bulunan genç kızlar ise üvey babaları tarafından yıllardır istismar edildiklerini söyledi. Gerçeklerin ortaya çıkmasıyla gözaltına alınan adam, vatandaşlar tarafından linç edilmek istendi.

MUHTAR ŞÜPHELENİNCE KONU MÜGE ANLI'YA TAŞINDI

Edinilen bilgiye göre, Ortaca'nın Ekşiliyurt Mahallesi'nde yaşayan Selahattin Yalnız geçtiğimiz hafta mahalle muhtarı Meral Uysal'ı arayarak, yanında yaşayan 2 kızın kaçtığını söyledi. Muhtar Meral Uysal, Selahattin Yalnız ile yaptığı görüşmede, Yalnız'ın kendisine, "Bu kızlar bana uyku ilacı içirdiler, öldürmeye çalıştılar, bana her türlü iftirayı attılar" deyince olaydan şüphelenen muhtar Meral Uysal, konuyu Müge Anlı ile Tatlı Sert programına iletti.

Üvey kızlarını yıllarca istismar eden adam, gözaltına alındı! Polisler sayesinde linç edilmekten kurtuldu

KIZLARI YILLARCA İSTİSMAR ETMİŞ

Program yetkilileri olayı incelemeye başlarken, 29 Mayıs günü Selahattin Yalnız, birlikte yaşadığı Fitnat Ertekin ile Erketin'in eski kocasından kızı G.D. canlı yayına çıktı. Canlı yayında Selahattin Yalnız, birlikte yaşadığı Fitnat Ertekin'in kızı B.D. (18) ile, evlerinde yaşayan kızının arkadaşı F.T.B.'nin (24) kendisine uyku ilacı verdiğini, parasını alıp kaçtığını söyledi. Bugün kayıp olduğu belirtilen kızlar da Müge Anlı'nın programına katıldı.

Üvey kızlarını yıllarca istismar eden adam, gözaltına alındı! Polisler sayesinde linç edilmekten kurtuldu

Programda canlı yayınla Selahattin Yalnız'ın evine bağlanan Müge Anlı'dan şok eden açıklama geldi. Selahattin Yalnız'ın evinde yaşayan 3 kıza da 4 yıl boyunca cinsel istismarda bulunduğu iddia edildi. Müge Anlı, "Senin bu kızlara neler yaptığının bütün videoları elimde, sen bu kızları nasıl buraya aramaya geldin ahlaksız" diye çıkıştı. Selahattin Yalnız ise iddiaları reddederek, videoların gerçek olduğunu ancak o sırada uyku ilacı verdiklerini, bilincinin yerinde olmadığını ileri sürdü. Programda ayrıca Selahattin Yalnız'ın kızlara şiddette bulunduğu da iddia edildi.

EMNİYET ÖNÜNDE SALDIRMA GİRİŞİMİ

Olayın ortaya çıkmasının ardından Ortaca Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile Ortaca İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Selahattin Yalnız'ın yaşadığı eve gelerek şahsı gözaltına alırken, Fitnat Ertekin ile 3 kız da emniyete getirildi.
Şahsı linç etmek istediler Selahattin Yalnız'ın emniyete getirilmesi sırasında polis ekipleri güvenlik önlemi alırken bazı vatandaşların Yalnız'a saldırma girişimini polis ekipleri önledi. Şahsın üzerine yürüyen vatandaşlar polis tarafından zorlukla sakinleştirildi.

Üvey kızlarını yıllarca istismar eden adam, gözaltına alındı! Polisler sayesinde linç edilmekten kurtuldu
Üvey kızlarını yıllarca istismar eden adam, gözaltına alındı! Polisler sayesinde linç edilmekten kurtuldu
Üvey kızlarını yıllarca istismar eden adam, gözaltına alındı! Polisler sayesinde linç edilmekten kurtuldu
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Üvey kızlarını yıllarca istismar eden adam, gözaltına alındı! Polisler sayesinde linç edilmekten kurtuldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Üvey kızlarını yıllarca istismar eden adam, gözaltına alındı! Polisler sayesinde linç edilmekten kurtuldu - Son Dakika
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