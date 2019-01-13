Son Dakika Haberleri: Adana Başkan Sözlü'den Kitap Fuarı Ziyareti

Adana Başkan Sözlü'den Kitap Fuarı Ziyareti

1 saat önce

Adana'da Türkiye'nin en büyük kitap anıtını Adana'ya kazandırarak hemşerilerine armağan eden Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, 12. Çukurova Kitap Fuarı'nı ziyaret etti.

Adana'da Türkiye'nin en büyük kitap anıtını Adana'ya kazandırarak hemşerilerine armağan eden Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, 12. Çukurova Kitap Fuarı'nı ziyaret etti.

2019 yılının ilk fuarı Çukurova Kitap Fuarı, kitapseverlerle buluştu. Özellikle hafta sonu kitapseverlerin kapıda uzun kuyruklar oluşturduğu Çukurova Kitap Fuarı bu yıl 350 bin ziyaretçi ile yeni bir rekora imza attı. Türkiye'nin dört bir yanından ünlü isimlerin konferansları ve çeşitli etkinlikler ile renklendirilen fuarda, hafta sonu ünlü yazarlar okurları ile buluştu.

Ulusal ve uluslar arası fuarlarla kentin ekonomik gelişimine katkı sunan, Türkiye'nin en büyük Kitap Anıtı'nı kente armağan eden Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, bu yıl 12'ncisi düzenlenen Çukurova Kitap Fuarı'nda kurulan stantları ziyaret ederek katılımcı yayınevi temsilcileri ve yazarlar ile sohbet etti.

Türkiye'nin ünlü yazarlarının imza gününe ve yazar okur buluşmalarına ev sahipliği yapan, yalnızca Adanalıların değil Çukurova bölgesindeki vatandaşların da yoğun ilgi gösterdiği Çukurova Kitap Fuarı'nı ziyaret eden Başkan Hüseyin Sözlü'nün yolu hemşerilerinin fotoğraf çekilme isteği ve sevgi gösterileri ile sık sık kesildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 06:38 Kaynak: DHA

Çukurova, Adana, Güncel
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