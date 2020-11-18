Adana Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları sanat sezonunu açtı - Son Dakika

Adana Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları sanat sezonunu, "Kadınlar Konuşursa" oyunla açtı.
Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonunda düzenlenen etkinlikte, yakın zamanda vefat eden tiyatro emekçisi Seyfi Üzelgök ve karagöz ustası Mahmut Hazım Kısakürek anıldı.
Şehir tiyatroları oyuncuları, Akdeniz Üniversitesi Sahne Sanatları Bölüm Başkanı Doç. Dr. Birgül Yeşiloğlu Güler'in yazdığı, Tüm Sanatçılar Birliği Başkanı Tahsin Murat Demirbaş'ın yönettiği "Kadınlar Konuşursa" adlı oyun, Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonunda sahneledi.
Müzikleri Göray Çakar, dekorları Hakan Dündar, ışık tasarımı Cahit Kuşdemir'e ait oyunda Merve Giritlioğlu, Yeşil Nimet, Görkem Kayar, Kübra Teke Serper, Özlem Buluttekin ve Özel Şendal Yıldız rol aldı.
Yaşanmış ve gazete kupürlerinde kalmış kadın öykülerinden yola çıkarak yazılmış olan "Kadınlar Konuşursa" kadınların iç dünyalarını, psikolojik derinliklerini gözler önüne seriyor.
Tiyatro Genel Sanat Yönetmeni Tamer Gözüdeli, bu zor günlerde kendilerini yalnız bırakmayan sanatseverlere teşekkür etti.
- Kaynak: AA
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