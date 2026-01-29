Adana'da 1 ton Kaçak Tütün Ele Geçirildi

Adana'da 1 ton 140 kilogram kaçak tütün ele geçirilen panelvanın sürücüsü gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında Yüreğir ilçesinde bir panelvanı durdurdu.
Araçta yapılan aramada, 1 ton 140 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.
Gözaltına alınan aracın sürücüsü, jandarma komutanlığına götürüldü.
